Síndrome del perro negro, el triste fenómeno del rechazo de adopción

Aunque no lo creas, hay personas que se niegan a adoptar a peritos de color negro y varios estudios lo han comprobado.

Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, sin embargo, hay personas que no dimensionan el gran amor que una mascota de este tipo puede llegar a tener hacia los humanos y sin más ni más éstos los abandonan en la calle por múltiples, ilógicas y crueles razones.

En México, hay una gran problemática de perros sin hogar debido a la falta de cultura y educación sobre el cuidado de estos animales y encima de ello, existe un fenómeno llamado el Síndrome del perro negro, el cual se deriva del rechazo de adopción de este tipo de lomitos.

¿Qué es el Síndrome del Perro Negro?

El Síndrome del Perro Negro se trata de la discriminación hacia perritos por su color, la cual ha causado polémica, pues con las experiencias de rescatadores o cuidadores, se ha demostrado que este tipo de perros son menos queridos que los de otro tipo de pelaje que son adoptados con mayor rapidez.

¿Por qué la gente no quiere perros negros?

Algunos especialistas aseguran que este fenómenos se debe a distintos factores como los estereotipos de perros negros promovidos en el cine y la televisión y que dicho color está erróneamente asociado a lo ‘negativo’ o ‘malo’. Otra teoría apunta a que supuestamente a este tipo de perritos no se les pude ver bien los ojos y por lo tanto a las personas les parece difícil ‘conectar’ con ellos.

Estudios sobre el Síndrome del Perro Negro

Se han hecho diversos estudios al respecto del Síndrome del Perro Negro como por ejemplo el de Stanley Coren de la Universidad British Columbia, quien reunió a un grupo de psicólogos para exponer fotografías de perros de distintos colores y las personas estudiadas se les pidió que calificaran a los perros del 1 al 7, según su gusto. El estudio señaló que los de color negro obtuvieron una media de 4 mientras que los de pelaje claro fue muy inferior.

Un estudio realizado en 2015 por la Universities Federation for Animal Welfare que probó con más de 15 mil perros, aseguró que la duración de espera de adopción de los perros negros no es significativamente mayor a la de los perros de otro color, por lo que aún no queda muy claro el fenómeno que han vivido muchos refugios.

También, la investigadora Christy L. Hoffman mencionó que este fenómeno no existe, pues aseguró que los caninos de este color son igualmente adoptados que los demás.









