‘Soy tu fan’: 5 Red Flags de “Nico” que no quisimos ver hace 10 años

Si en pleno 2022 analizamos el papel de “Nico”, ya no lo vemos tan “bueno” y “romántico” como hace una década.

‘Soy tu fan’ se convirtió en una de las series favoritas del público joven mexicano entre 2010 y 2012; ahora, con el próximo estreno de su película, la perspectiva que teníamos de la producción hace 10 años, ya no es la misma que tenemos ahora.

Increíblemente han pasado 10 años desde que vimos el capítulo final de la segunda temporada de ‘Soy tu fan’ y durante este tiempo, la sociedad ha cambiado, así como su perspectiva y orientación en cuanto a temas que les infieren desde la concepción del amor hasta la identidad de género, el feminismo y con éste, también la maternidad.

En aquel 2010, la historia de Charly y Nico logró consolidarse como una de las favoritas de la audiencia, asumiendo que lo que había entre ellos era “amor verdadero” que hasta se convirtió en algo aspiracional. Hoy, si analizamos aquella relación, la verdad es que ya no la vemos tan “linda” como en aquel entonces.

Y como muchas veces lo hemos dicho, una relación es de dos, aquí no hay un solo culpable, todos somos seres humanos y pensamos de manera diferente, aun cuando tengamos muchas cosas en común y lazos que nos unan.

¡Ojo! Este NO es un artículo que busque satanizar a “Nico”, el protagonista masculino interpretado por Martín Altomaro, es más bien un pequeño análisis sobre esas actitudes que tenía el personaje y durante la adolescencia llegamos a ver como “pruebas de amor” pero en realidad podían ser unas remarcadas (como decimos ahora): RED FLAGS.

Actitud acosadora

Aunque sabemos que si “Nico” no hubiera mostrado interés hacia Charly desde el principio, quizá no hubiera sucedido la serie. Ahora vemos su actitud con miedo: Que un desconocido a quien no mostraste ninguna señal de interés se porte como un “acosador”, no es nada romántico, en estos tiempos sería motivo incluso de ventilación en redes sociales y denuncia con guiño a ‘You’ de Netflix.

Era intenso

Sí, le gustaba y quería mucho a Charly pero esas acciones que romantizamos hace una década, si las vemos ahora, son demasiado intensas: Le pidió mudarse juntos aunque llevaban relativamente poco de haber comenzado su relación, es un ejemplo.

Muy empalagoso

Sí, hace 10 años todas soñamos con alguien que nos dijera “Buenos días, día”, pero ahora que lo pensamos, en ese momento Charly y Nico no tenían absolutamente nada por lo que eso llevó a la protagonista de la serie a sentirse incómoda y muy sacada de onda, ¿y quién no?

No sabía estar solo

Después de que terminó con Charly, comenzó a estar con Caro (con quien casi se casa) y después Marce (su eterno amor a quien recibió con todo e hijos), eso sin contar el desliz con Vanessa. Siempre nos quiso hacer pensar que la que estaba mal era Charly pero ella estaba en una crisis que no entendíamos, él tampoco fue una “pera en dulce”.

En realidad nunca se preocupó por Charly

En una relación se está en las buenas y las malas, cuando Nico conoció a Charly, ella estaba en el peor momento, enfrentando una crisis de los 30, entre el corazón roto, la tesis y otra cosas, y parecía que él nunca lo entendió, no la apoyó ni se preocupó por ella en ese aspecto (o al menos eso pareció).

Sí, Julián fue el más patán de ‘Soy tu fan’ y nadie está diciendo lo contrario, de hecho en la serie, los personajes no son “buenos” ni “malos”, simplemente son el reflejo de personas comunes y corrientes que nos llegaron a identificar en algún momento y después de 10 años, mucho más. Aquí no estamos a favor ni en contra de ‘Nicho’ o ‘Charly’ solo detectamos actitudes que actualmente sí nos alarmarían.









