Stand Up, Contra El Acoso Callejero, la capacitación gratuita para frenar esta problemática

Además, conoce el mural en CDMX que visibiliza esta iniciativa para tomar acciones.

Todas y todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida lo aterrador que es ser víctima del acoso callejero, pero también lo incomodo que es presenciarlo. Y lo peor es que es una situación tan desagradablemente normalizada, que 92% de las mexicanas hemos vivido acoso callejero al menos una vez en nuestra vida.

Metodología de las 5D

Distraer, documentar, delegar, desahogar y dirigir, son cinco acciones que comprenden la metodología de las 5D, y que surge como una solución para hacerle frente al acoso callejero.

¿Pero qué más podemos hacer? ¿Cómo saber cómo actuar?

Stand Up Contra El Acoso Callejero

Si tú como yo y otras mujeres quieres contar con mejores herramientas para saber cómo actuar frente al acoso callejero, tienes que saber que L’Oréal Paris en colaboración con la ONG Right To Be crearon un programa de formación diseñado para ayudar a prevenir el acoso callejero y construir espacios seguros e inclusivos para todos.

Este programa se llama Stand Up y es un conjunto de herramientas que han demostrado que ayudan a la gente a intervenir de manera segura cuando son víctimas o presencian situaciones de acoso en espacios públicos; y en México, estas capacitaciones se están haciendo en colaboración con la ONG local Casa Gaviota.

El objetivo del programa Stand Up es formar a un millón y medio de personas para que lo denuncien y así construir una cultura en la que el acoso callejero sea visto como un comportamiento inaceptable.

Recuerda que no importa con qué género te identifiques, todas y todos podemos ser parte de la solución. Así que por favor considera compartir esta información con quien creas que la necesite, y no tardes más, toma el entrenamiento gratuito en solo 10 minutos en Stand Up.

Arte con impacto social

Para la artista Erika Fredelle, la campaña Stand Up, además de visibilizar y hacer evidente un problema, propone una solución que invita a personas aparentemente ajenas a la situación, a intervenir y apoyar a quien se encuentra de alguna manera vulnerable. “Creo que es un llamado a ser empáticos con el otro y a crear comunidad”.

Es por ello que de la mano del equipo de L’Oréal Paris en México se unió a esta solución a través del arte. Y lo hizo mediante la creación de un mural inspirado en experiencias propias y con el anhelo de “que el miedo se disuelva, dar un mensaje de sororidad y ponerle frente a esta problemática”.

“La colaboración entre una marca y un artista con un mensaje de impacto social ayuda a la difusión y a la forma en que este mensaje llega a la audiencia”.

Visita el mural en:

Sur 343 , Colonia Condesa, metrobús Sonora.

Capacítate contra el acoso callejero en:

