TikToker explica por qué en Francia se vuelven pareja desde la primera cita

La joven aseguró que en Latinoamérica tienen una forma diferente de pensar.

En México y Latinoamérica las relaciones personales se toman tan en serio, que pueden pasar años para que una pareja se comprometa o decida dar el siguiente paso, sin embargo, también existe el otro extremo de la moneda cuando las personas se enamoran al instante y sin pensarlo mucho inician una relación.

Esta opción es un tanto mal vista, ya que la mayoría de los latinos y mexicanos consideran que deben conocer primero a la persona, pero lo curioso es que en Europa, sobretodo en Francia, esta práctica es de lo más común del mundo.

Así lo explicó la TikToker @sissi_francesa en un video que de inmediato se volvió viral.

La joven francesa, quien se fue a vivir a Argentina un tiempo, explicó en su cuenta cómo funcionan las relaciones entre personas de su país y dijo que la forma de pensar es muy diferente, ya que si una pareja tiene una cita y está más que comprobado que se gustan (al menos físicamente), lo más probable es que desde el primer instante inicien una relación.

“Lo que pasa es que pensamos al revés de ustedes. Cuando encontramos una persona que nos gusta nos ponemos de novios y después la conocemos”, aseguró.

La TikToker dijo que en Latinoamérica se hace lo contrario, pues primero se conocen y luego se hacen novios.

“Es una manera diferente de pensar”, dijo.

Los internautas quedaron impresionados por la respuesta de la francesa y varios de ellos bromearon al respecto.

“Maletas y pa’ Francia, así al menos me dicen que sí”; “¿Mañana nos casamos? Sí! Ok, ¿cuántos años tienes?”; “De acuerdo, nuevo objetivo: viajar a Francia, conocer una chica y preguntarle su nombre cuando estemos en el altar”; “La costumbre francesa es la correcta y la mas practica, pues que mejor manera de conocerse y NO gastar tiempo que siendo novios? Merci beaucoup”, fueron algunos de los comentarios.

