Volar o que se te cae un diente: 7 sueños comunes y su significado

Casi todas las personas hemos tenido, al menos una vez en la vida, los mismos sueños sobre infidelidad, estar desnudo en lugares públicos o morir.

Quien no haya soñado alguna vez que se le cae un diente, que tire la primera piedra onírica. Los seres humanos podemos llegar a tener los más locos sueños o las más aterradoras pesadillas surrealistas, pero la mayoría compartimos narrativas muy similares. Los sueños son una ventana al inconsciente y, de acuerdo con investigaciones, los siete sueños más comunes involucran ser atacados o perseguidos, llegar tarde a algún lugar, morir, caer, volar, ir a la escuela o tener sexo.

A continuación analizamos cada uno y te contamos su posible significado, de acuerdo con lo que la interpretación de los sueños dice sobre ellos:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Soñar que caes

Dicen que si sueñas que caes y llegas hasta el suelo, eso significa que morirás. Eso, por supuesto, es un mito. Es verdad que todos moriremos algún día, pero no hay manera de que un sueño lo prediga. Sin embargo, este sueño sí puede significar que las cosas no van tan bien en tu vida y debes repensar las decisiones que has tomado.

Soñar que te caes o que caes de una gran altura simboliza los miedos que tienes en la vida real, en tu vida personal, escolar o laboral. Si tienes ese sueño, quizá sea hora de trabajar tus miedos (puede ser en terapia) para que no te dominen.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Soñar que estás desnudo en lugares públicos

Esta es una de nuestras peores pesadillas en la vida real: estar en la escuela o en la oficina y darnos cuenta, repentinamente, de que se nos olvidó ponernos ropa. Es más común de lo que crees y casi todo hemos tenido ese sueño al menos una vez en la vida. Este suele significar que tienes miedo de que el mundo note tus “imperfecciones” o tus más profundos secretos.

Soñar que te persiguen

Si sueñas que un atacante, conocido o desconocido, te persigue, puede significar que estás huyendo de algún problema en tu vida (y quizá sea hora de plantarle cara). Si te persigue un animal, por ejemplo, puede que estés huyendo de tus propios sentimientos, algunos muy intensos como la ira o el miedo. Si eres perseguido por alguien desconocido, esto puede representar un evento traumático de tu pasado. Y si te persigue alguien a quien consideras “atractivo”, puede que estés huyendo de una relación o que le temas al amor (consejo: no le temas al amor).

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Soñar que se te caen los dientes

Este puede tener distintos significados. Por una parte, puede ser que te preocupe mucho tu apariencia o tu atractivo físico; perder uno o más dientes puede significar un duro golpe para la autoestima. Por otro lado, esto puede representar un miedo a comunicarte asertivamente o a decir algo vergonzoso.

Los dientes nos ayudan a morder, masticar y triturar alimentos, principalmente. Perderlos en un sueño también puede simbolizar una pérdida de poder, seguridad en ti misma o autonomía.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Soñar con la muerte

Este es uno de esos sueños (o pesadillas) que dan mucho alivio cuando se terminan y descubres que todo fue un sueño y, en la vida real, nadie murió. Sin embargo, los sueños en los que tú o tus seres queridos mueren pueden representar un miedo al cambio y a las grandes transiciones. Si muere alguien que conoces y a quien aprecias mucho, puede que esto simbolice el cambio de esa persona: está creciendo o evolucionando y tú estás presenciando la “muerte” de la persona que fue antes.

Soñar que tu pareja te es infiel

Es común soñar que la persona que amamos ya no nos quiere, nos abandona o se va con alguien más. Así como con los sueños que tienen que ver con caer de una gran altura, estos son una representación de nuestros miedos. La persona de la vida real puede estar muy enamorada y comprometida, pero la versión de ella que nos “engaña” en sueños es una representación del miedo que sentimos a la soledad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Estos sueños, por supuesto, no significan que tu pareja te esté engañando. Sin embargo, son una forma de nuestra mente de llevarnos al extremo, para saber qué pasaría o cómo reaccionaríamos ante una situación a la que le tememos tanto.

Soñar que vuelas

A veces es maravilloso soñar que vuelas, sobre todo cuando en los sueños lo haces por voluntad propia y puedes controlarlo a tu gusto. También puede ser una experiencia aterradora. Por una parte, estos sueños representan nuestro deseo de libertad y autonomía, pero también pueden ser un deseo de escapar de las normas establecidas y de las limitaciones impuestas por la sociedad. Si el vuelo es disfrutable, también se relaciona con la sexualidad y la forma en que queremos vivir la propia de forma plena.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO