Wheel of Foreplay: el juego que hará que tengas encuentros más placenteros con tu pareja

El juego de YouPorn que deben practicar si quieren reconectar en la cama.

Wheel of Foreplay es el juego de YouPorn que sí o sí necesitas practicar con tu pareja para intensificar el fuego en la cama, sobre todo para que experimenten algo nuevo que los saque de lo que ya conocen. Les va a encantar y lo van a agradecer.

El sexo es parte fundamental para muchas parejas, tanto que ayuda a conectar y reforzar a un par de enamorados. Y eso no es todo, durante la actividad sexual, el cuerpo segrega hormonas como la oxitocina y prolactina que inducen sentimientos de placer y relajación, lo que te ayudará a liberar el estrés y estar más saludable.

Wheel of Foreplay hará que su vida sexual sea perfecta porque está bien tener ayuda de vez en cuando, sobre todo, aprender algo nuevo que los haga obsesionarse uno con el otro y que la intimidad en ambos se mantenga latente.

Qué es Wheel of Foreplay

YouPorn en colaboración con The Future of Sex Lab, se dieron a la tarea de hacer un juego que pueda ayudar a las parejas a que el sexo sea mucho más divertido, sobre todo en parejas que pasan 24/7 juntos o que mantienen una relación a distancia (o que simplemente quieren salir de la rutina).

Para usar Wheel of Foreplay los involucrados deben leer y aceptar los términos, después deben elegir una categoría en deck virtual: Some Like it Hot, Push it Real Good, Cosmic Connection, Going The Distance y I Touch Myself, y luego girar la rueda.

Cada una de las categorías brinda una forma distinta de conectar con la otra persona, por ejemplo, Some Like it Hot invita a alimentar la conexión sensual; Cosmic Connection, se trata de la exploración consciente, y Push it Real Good va hacia la acción física.

La idea es que con cada una de las categorías logren conectar en diferentes aspectos de su relación, lo que los ayudará a tener mucha más intimidad y una grata, muy grata, experiencia.

Lo ideal es que experimenten todas las categorías, pero para empezar elijan la que sea interesante para los dos; la rueda será la encargada de elegir lo que deberán hacer y, por supuesto, deben cumplir estrictamente con el reto que les ayudará a intensificar el momento.

Push it Real Good tiene jugueteos como colocar un hielo en la boca antes de hacer un blow job, entre otros, para los más atrevidos; pero si buscan algo más emocional y espiritual, entonces Cosmic Connection es el indicado.

Charlie Hughes, vicepresidente de YouPorn, expresó que la compañía entiende la importancia del sexo para muchas personas, por ello, se enorgullecen de que los usuarios utilicen sus herramientas para alimentar esa parte de su relación.

“La intimidad es una parte importante de conectar y fortalecer las relaciones. En YouPorn, nos enorgullece saber que nuestros usuarios pueden disfrutar del contenido que suministramos con su pareja o socios para ayudarlos a tomar un descanso de las preocupaciones cotidianas mientras fortalecen su relación”, expresó el empresario.

Los beneficios de una buena intimidad

Los beneficios del sexo no sólo se ven reflejados en la relación de pareja, también en la individual, pues de acuerdo con diversos estudios científicos, la intimidad ayuda a mejorar el sistema inmune y también la salud mental, pues eleva la autoestima y también disminuye la ansiedad y depresión debido a que un orgasmo reduce el cortisol, hormona relacionada con el estrés, por eso es que después del acto es tan fácil que te sientas con sueño.

El sexo también mejora la salud del corazón, fortalece el suelo pélvico, alivia dolores de cabeza, ayuda con los síntomas de la menopausia, reduce el riesgo de cáncer, quema calorías y te hace una persona mucho más relajada en el día a día.

Tienes suficientes razones para llevar a la cama Wheel of Foreplay, lo amarán y no lo dejarán salir de su recamara nunca.

