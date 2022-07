La presencia de las mujeres en la Fórmula 1, un deporte históricamente dominado por hombres

Conoce a las mujeres destacables de un deporte históricamente dominado por hombres.

La presencia de las mujeres en el Motorsport cada vez va adquiriendo mayor relevancia, pues durante los últimos años, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) ha impulsado distintas iniciativas a través de la Comisión de la Mujer en el Deporte Motor, la cual tiene como objetivo “promover el lugar de las mujeres en el automovilismo a través de los medios de comunicación, los eventos internacionales, los socios y las partes interesadas”, lo cuál no solo alienta a la mujer a competir en las diversas categorías, también a involucrarse en los distintos espacios del deporte.

Uno de los programas más destacados que han impulsado es Girls on Track, que tiene como propósito hacer que jóvenes mujeres conozcan los diversos eventos del deporte como la Fórmula E, además de participar en diversas actividades entre las que se incluye el ser piloto. No obstante, la presencia de la mujer en este deporte no es un tema nuevo, pues aunque no lo parezca tiene una gran historia dentro de la Fórmula 1.

Las mujeres en la F1 a lo largo de los años

El talento femenino ha sido una de las piezas clave en el desarrollo de esta industria y el deporte, es por ello que aquí te dejamos a algunas de las figuras femeninas más importantes de la F1.

Bertha Benz

Bertha Benz se convirtió en la primer persona en manejar un coche por las calles, cuando en 1888, tomó el vehículo de tres ruedas desarrollado por su marido Carl Benz sin aviso y recorrió 100 kilómetros con la compañía de sus dos hijos con el propósito de visitar a su madre.

Este viaje fuera de las pistas de prueba y sin mecánicos a su alrededor que la asistieran le permitió a su esposo comercializar su invento, lo que dió como resultado la famosa empresa que hoy conocemos como Mercedes-Benz, la cuál cuenta con 8 títulos como campeona mundial de la F1.

Bertha tuvo que arreglar diversas fallas que se presentaron en el vehículo durante el viaje, por ello que también se convirtió en la “primer mecánica de servicio”, lo que nos demuestra que las mujeres pueden y merecen estar dentro del mundo del automovilismo.

Mujeres pilotos

En mayo de 1958, la italiana María Teresa de Filippis, regresó los reflectores a las mujeres cuando decidió participar en el Gran Premio de Mónaco, manejando el monoplaza que un año antes manejó el legendario Juan Manuel Fangio.

Después de Filippis, le siguieron otras mujeres como su compatriota Lella Lombardi, la sudafricana Desiré Wilson y la italiana Giovana Amanti, que aunque no tuvieron largas y exitosas carreras como pilotos, dejaron su nombre como parte de la historia del automovilismo, además de hacer constar sobre los intentos de apertura e inclusión dentro del Motorsport.

Mujeres como pilotos de prueba y desarrollo

Después de haber demostrado el talento femenino en el deporte, las mujeres han estado presentes como pilotos de pruebas y desarrollo como Sarah Fisher en 2002 con McLaren, Katherine Legge en 2005 con Minardi, Maria de Villota en 2012 con Lotus, Simona de Silvestro en 2014 con Sauber, Susie Wolf de 2012 a 2015 con Williams, Carmen Jordan en 2015 y 2016 con Lotus y Tatiana Calderón de 2017 a 2019 con Alfa Romeo.

Las mujeres en la F1 fuera de la pista

Las mujeres no sólo se han visto envueltas detrás del volante, pues en los últimos años las hemos podido ver en los Grandes Premios como ingenieras, directoras de equipo, fisioterapeutas, jefas de relaciones públicas, reporteras, entre muchas otras profesiones, de hecho, según el reporte de Brecha Salarial de Género 2021 de la Formula 1, el 32% de los trabajadores en esta categoría son mujeres.

No obstante, para los fanáticos de la F1 no es raro ver a una mujer cargando una pequeña mochila a lado del siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, pues es nada más y nada menos que Angela Cullen, la fisioterapeuta del piloto inglés.

En el pit de Alfa Romeo podemos encontrar a Ruth Buscombe, ingeniera senior de estrategia. De igual forma, hasta principios de 2021 vimos a Claire Williams como directora de la escudería que fundó su padre Frank, Williams Racing Team, lo que demuestra una vez mas el talento femenino en los distintos niveles de la máxima categoría.

Dentro del paddock también podemos encontrar a Hannah Schmitz, la ingeniera principal de estrategia de Oracle Red Bull Racing, mostrando cómo las mujeres van llegando poco a poco a los grandes equipos de la F1.

Fuera de cámaras también podemos encontrar a mujeres como la Dra. Kathryn Richards, quién es la técnica del túnel de viento de Mercedes-AMG, que se unió a la Fórmula 1 desde hace 17 años junto a BAR-Honda, sin olvidar a las mujeres que se encuentran en puestos directivos en escuderías como McLaren, Haas y Mercedes.

Por otro lado también tenemos a Lourdes Skipsey, quien es la directora de operaciones de la carrera del Gran Premio de la ciudad de México.

La W Series

La W Series es un campeonato a nivel internacional del automovilismo femenil que fue creado en 2018 e inició actividades en el 2019 y tiene como propósito desarrollar a mujeres piloto que tienen la oportunidad de sumar puntos que les permitirá obtener la supervivencia de la FIA, la cuál les brindará la oportunidad de participar en los Grandes Premios de la Fórmula 1.

En esta categoría todos los equipos compiten con un monoplaza que mecánicamente es idéntico, el Tatuus F3 T-318. Esto les brinda una competencia más justa, pues pretenden probar las habilidades de las conductoras.

