La desaparición de Brian Schaffer: Un misterioso caso sin resolver

Brian Schaffer entró en un bar y nunca volvió a salir. El caso sigue desconcertando a la policía, que no ha encontrado una explicación para la repentina desaparición del estudiante de medicina.

En 2006, un estudiante de segundo año de la carrera de medicina desapareció misteriosamente en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Su nombre es Brian Schaffer y su desaparición sigue siendo un caso que intriga a la policía y que no se ha podido resolver. Brian entró a un bar una noche en la que fue de fiesta con sus amigos... pero nunca volvió a salir. O, al menos, eso es lo que se cree: las cámaras lo muestran al entrar, pero nunca lo captaron de nuevo.

Brian Randall Schaffer nació el 25 de febrero de 1979 en Pickerington, Ohio. En 2006 tenía 27 años y estudiaba Medicina, pero su verdadero sueño, según sus publicaciones en MySpace (sí, MySpace era una de las redes sociales más populares a mediados de la década de los 2000) era vivir en una isla tropical, llevar una vida tranquila y beber margaritas. También era un gran fan de Pearl Jam. Su madre, Renee Shaffer, había fallecido recientemente a causa del cáncer y su padre, Randy Schaffer, tenía una relación muy cercana con él y con su hermano Derek. Tenía una novia llamada Alexis Waggoner y se rumoraba que pronto él le pediría matrimonio en un viaje que harían juntos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué pasó con Brian Schaffer?

El viernes 31 de marzo de 2006, cuando iniciaban las vacaciones de primavera, Brian salió a cenar con su padre y, poco después, se movió para visitar varios bares de la zona junto con su amigo Clint, cuyo nombre real es William Florence. Randy Schaffer no creía que fuera buena idea que su hijo saliera, pues lo veía desgastado y agotado de tanto estudiar para el fin de semestre; tuvo un mal presentimiento que, tiempo después, se arrepentiría de no haber tomado más en serio. Esa fue la última vez que vio a Brian.

Brian se reunió con Clint en el Ugly Tuna Saloona, un bar que cobrará relevancia más adelante en la historia. Invitó a su hermano Derek y a su esposa, pero ellos ya tenían planeado ir a una noche de stand-up. Así, los dos amigos recorrieron otros bares, llegaron a un lugar llamado Arena District y después a The Short North, donde se encontraron a una de sus amigas de la universidad, Meredith Reed. Los tres decidieron volver al bar donde iniciaron la noche: el Ugly Tuna.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Esa noche, Brian llamó a su novia Alexis para contarle que estaba fuera con sus amigos y volvería más tarde a su casa. Ella, que visitaba a su familia y estaba en Toledo, Ohio, le deseó que pasara un buen rato y le pidió por favor que le avisara al día siguiente, cuando despertara. Sin embargo, ella tampoco sospechaba que sería la última conversación que tendría con su novio.

Más tarde, en el Ugly Tuna, Brian se separó de Clint y de Meredith. Ellos lo buscaron un rato entre la concurrencia y lo llamaron por teléfono varias veces, sin respuesta. Asumieron que él había vuelto a casa por su cuenta, pues no sería la primera vez, y al final decidieron irse a casa a las dos de la mañana, que era la hora de cierre del bar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Alexis esperó la llamada de su novio al día siguiente, pero esta nunca llegó. Lo llamó en repetidas ocasiones durante el fin de semana y en todas enviaba al buzón de voz. La última esperanza era que Brian llegara el lunes de la mañana para tomar un vuelo a Miami con ella: habían preparado un viaje en pareja con varios meses de antelación. Sin embargo, él no apareció y perdieron el vuelo. Fue ahí cuando su familia realmente se preocupó por él. Si no llegó para tomar un vuelo tan importante, ¿qué había pasado con él?

El misterio de las cámaras de seguridad

Columbus era, en ese momento, una de las ciudades de Ohio con la mayor cantidad de cámaras de seguridad colocadas a lo largo de la urbe. Cuando la policía fue al Ugly Tuna a investigar la desaparición de Brian, revisaron las grabaciones del viernes 31 de marzo y observaron el momento en el que Brian, Clint y Meredith subieron por una escalera eléctrica para llegar a la entrada principal del bar. Eso ocurrió a la 1:15 de la madrugada. Cinco minutos antes de las dos de la mañana, Brian apareció en las grabaciones, cerca de la salida, hablando amistosamente con dos mujeres, de quienes se despidió. Después volvió rumbo a la escalera eléctrica para volver a entrar al bar y, extrañamente, esa fue la última vez que se le vio en los videos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ese era el único acceso al bar. Sin embargo, cuando el Ugly Tuna cerró, Brian no volvió a salir: no aparece en las grabaciones, lo que hizo pensar a la policía que probablemente aún se encontraba dentro. También consideraron la posibilidad de que el joven desaparecido se hubiera cambiado de ropa en el interior del bar y saliera con la cabeza agachada (pero después de años de revisar exhaustivamente las grabaciones, se identificó a todas y cada una de las personas que aparecieron en ellas y ninguna era Brian). Quizá había pasado por otra salida del lugar, pero la única puerta disponible estaba cerrada y era utilizable solo en caso de emergencias. Esa salida, además, daba a una construcción en la que sería muy difícil caminar durante la noche y en estado de ebriedad. O eso fue lo que concluyeron los oficiales.

Entonces, ¿dónde estaba Brian? Las cámaras de los negocios aledaños tampoco lo captaron en ningún momento tras el cierre del Ugly Tuna. Fue ahí cuando la búsqueda se extendió al resto de la ciudad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pearl Jam y las pruebas de polígrafo

Por todo Columbus se colocaron carteles para encontrar a Brian. Una de sus señas particulares era un tatuaje de Pearl Jam, su banda favorita, con el personaje de los brazos extendidos de “Alive”. Mientras tanto, su casa seguía intacta: el auto seguía estacionado donde él lo dejó y no parecía que él hubiera regresado a su departamento en ningún momento.

Como parte de la investigación, la policía solicitó a las personas cercanas a Brian que se sometieran a pruebas de polígrafo: su padre, Randy, pasó exitosamente la prueba. También su amiga Meredith. No obstante, Clint se negó. Su abogado declaró años después que su cliente se había negado por sugerencia suya y que desde el inicio había colaborado con las autoridades. Las dos mujeres a las que Brian saludó esa noche fueron identificadas más tarde, pero después declararon que a ellas no les pidieron someterse a dicha prueba.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Además de tener un viaje a Miami planeado, Brian y su novia Alexis tenían boletos para un concierto de Pearl Jam. Él tampoco apareció para ver a la banda en vivo y ella, quien no quiso ir al concierto en medio de su dolor por la desaparición de su novio, decidió subastarlos y destinar el dinero a la investigación. Cuando se enteró del caso, Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, pidió al público de su concierto en Cincinatti su colaboración para encontrar a Brian Schaffer. Y a pesar de que se reportaron avistamientos en distintas partes del mundo, ninguno resultó suficientemente plausible.

Por su parte, Alexis lo seguía llamando por teléfono constantemente, incluso si era solo para escuchar la voz de él en el buzón. Pero un día ocurrió algo diferente: en lugar de enviarla directamente al buzón de voz, la llamada entró y el teléfono de él sonó tres veces. El proveedor, Cingular, dijo después que probablemente había sido un error de la computadora.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La muerte de Randy Schaffer

El padre de Brian siguió investigando el caso por su cuenta durante los años por venir. Junto con Derek Schaffer consultó incluso a adivinos y psíquicos e hizo una búsqueda que abarcó los canales cercanos del río Olentangy, en búsqueda de su cuerpo. Pero resultó infructuoso. Tristemente, Randy no vivió para conocer el paradero de su hijo: murió en 2008 en el patio de su casa, cuando el viento derribó un árbol y este lo golpeó.

Entre los mensajes de condolencia que recibió el padre de Brian en línea estaba uno que captó la atención de la familia, pues venía de alguien que decía ser Brian, afirmaba que se encontraba en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y firmaba “Para papá, con amor, Brian”. Pero la policía concluyó después que se había tratado de una broma de alguien que jugaba con el dolor de la familia, que atravesaba por la tragedia una vez más, y el mensaje había sido enviado por alguien más desde el condado de Franklin.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Las posibles explicaciones a su desaparición

Aún no se sabe si Brian Schaffer sigue con vida o murió aquella noche de 2006. Hay quienes creen que Clint, su amigo, sabe más de lo que dice: es sabido que Brian tenía el sueño de vivir en una isla, por lo que se cree que Clint pudo haberlo ayudado a “escapar” y guarda el secreto de su desaparición hasta el día de hoy, como una promesa que le hizo a su amigo. Sin embargo, hay quienes dicen que esto no tiene sentido por varias razones: tenía un viaje planeado con su novia y boletos para un concierto de Pearl Jam, además de que ella está casi segura de que él estaba por proponerle matrimonio. Además tenía una relación cercana con su padre y sus familiares consideran que no habría sido capaz de abandonarlo, menos tras la muerte de su madre.

Otra hipótesis aun más macabra considera que, efectivamente, Brian nunca salió del bar. Pudo haber sido asesinado en su interior, consumido alguna droga de forma voluntaria o involuntaria, y los responsables se deshicieron de su cuerpo ahí mismo. Esto requeriría, sin embargo, que absolutamente todos los empleados del bar Ugly Tuna se pusieran de acuerdo para guardar el secreto sin quebrarse, aun cuando han transcurrido años desde la desaparición. Hay quienes dicen, también, que el cuerpo de Brian podría encontrarse entre las paredes del lugar hasta el día de hoy.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

















Podría interesarte