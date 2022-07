La verdadera historia de Thor y Loki en la mitología nórdica no es como Marvel nos la pinta

Aunque Marvel se toma algunas licencias creativas para que la historia de Thor sea coherente, algunas cosas son bastante exactas de la mitología nórdica.

En la actualidad, el Universo Cinematográfico de Marvel (también conocido como MCU) cuenta con una gran variedad de personajes e historias que se inspiran en diferentes mitologías. Hemos visto una buena cantidad en Eternals, algunas deidades egipcias teniendo algunas batallas épicas en Moon Knight, y por supuesto, el primero de este universo cinematográfico, el poderoso Thor, su familia, amigos y enemigos.

Thor: Amor y Trueno, la cuarta entrega de las películas de este príncipe heredero de Asgard, está a punto de llegar a los cines, y esta vez nuestro Vengador favorito se enfrentará a un temible villano llamado Gor, el Dios Carnicero. Así que, como podrás imaginar, y después de ver algunas imágenes en los trailers, parece que vamos a tener una muestra de varias deidades de las mitologías, incluido Zeus.

Ahora bien, aunque nuestro Thor de Marvel viene del espacio exterior de Asgard y la historia de las películas parece no tener nada que ver con la mitología nórdica real, podemos decir que los creadores del cómic y luego los guionistas de la película no se olvidaron de la inspiración del dios, y muchos de los rasgos de los personajes sí tienen un vínculo preciso con los mitos. ¿Qué de exactas (o no) son estas deidades del MCU? Ya lo veremos.

Thor

Thor es uno de los dioses nórdicos más populares, e incluso una de las principales deidades adoradas durante la era vikinga antes del cristianismo. Con algunas diferencias físicas y creativas, la representación de Thor en el MCU no es tan inexacta.

Uno de los rasgos más característicos de Thor en la mitología nórdica es su pelo. A diferencia del MCU, Thor tiene el pelo rojo que simboliza el fuego, pues al fin y al cabo, es el dios del trueno.

Ahora bien, aunque el personaje de la película tiene el pelo rubio, en las películas se suele remarcar este atributo físico como uno de los pilares de su desarrollo, e incluso se burlan de él cuando se lo cortan. Una cosa es segura, podemos decir que el Thor de Chris Hemsworth es mucho más vanidoso que el del mito nórdico.

Algo relacionado con Thor que las películas hicieron bien fue la representación del Mjolnir y el apego que Thor tiene a él. Efectivamente, el martillo vuelve cada vez que Thor lo lanza y genera truenos cuando golpea algo. Sin embargo, una de las grandes diferencias es que el Mjolnir no da a Thor la capacidad de volar. En cambio, en la mitología nórdica, se suele ver a Thor conduciendo un carro tirado por dos cabras, algo que podremos ver en esta nueva entrega de la saga del MCU. Además, el Mjolnir no responde a esas dignidades como vemos en las películas, ni fue un regalo de Odín a su hijo, simplemente es un martillo muy pesado, y resulta que Thor es un dios muy fuerte capaz de empuñarlo.

Loki

En la primera película de Thor, nos enteramos de que Loki no es realmente el hijo de Odín ni el hermano de Thor, sino que fue adoptado. De hecho, Loki nunca ha estado relacionado con ninguno de ellos en la mitología nórdica, ni siquiera de forma sentimental.

En el mito, Loki es hijo de dos gigantes, Farbauti y Laufey. En las películas, vemos a Laufey como un villano masculino y el padre biológico de Loki; sin embargo, en los mitos, Laufey es un ser femenino. Esto es interesante porque ambos Lokis se llaman Loki Laufeyson cuando en la mitología nórdica suele ser el nombre del padre el que se transmite a su pariente; por alguna razón, Laufey es mucho más importante que Farbauti.

Ahora bien, Loki, el dios de las travesuras, es la encarnación del caos y el que puede hacer caer a los dioses. Al igual que en las películas, Loki es uno de los personajes más complejos de la mitología nórdica, pero no precisamente por un conflicto moral entre el bien y el mal. En realidad, en los mitos no es tan ambicioso, ni quiere derribar todo el sistema de dioses, simplemente parece estar destinado a ello. Ah!, también tiene unos zapatos con alas que le permiten volar; algo que hubiera sido genial ver en el MCU.

Uno de sus grandes rasgos es que Loki es capaz de cambiar de forma. Lo vemos hacer varias veces en las películas, sin embargo, en los mitos rara vez se transforma en otras deidades o seres humanos. A menudo se transforma en animales, engendrando un sinfín de criaturas mitológicas como Fenrir (el lobo gigante que vemos en Thor: Ragnarok), Sleipnir (un caballo de ocho patas propiedad de Odín) y, en algunas versiones, incluso Hel, diosa del inframundo.

Odín

Al igual que en la mitología nórdica, Odín es representado en el MCU como el dios más poderoso de Asgard y los nueve reinos. Es el dios principal y padre de muchas deidades, aunque no de Loki en ninguna forma. En realidad, en algunas versiones del mito, Loki y Odín se convierten en hermanos de sangre tras mezclar su sangre, pero hasta ahí llega.

En las antiguas leyendas nórdicas, Odín regala su ojo a cambio de sabiduría, mientras que en las películas lo pierde en la batalla. En las dos primeras películas Odín es utilizado principalmente como una figura paterna que enseña una lección a sus hijos, algo que difiere un poco de los mitos, pues se menciona muy poco sobre su historia de fondo, aparte de su lanza Gungnir. En Thor: Ragnarok vemos una versión más violenta de Odín que no coincide realmente con su inspiración mitológica.

Aun así, una muy buena representación de Odín en algunas versiones del mito, es la que vemos en Ragnarok cuando Loki se hace pasar por él. En los mitos, tanto Loki como Odín son un par de embaucadores con algo de humor, y esa representación, aunque no sea el propio Odín, es más acertada que la solemne que vemos a lo largo de las películas.

Heimdall

Como ya hemos mencionado, Odín fue padre de muchos dioses y Heimdall es uno de los muchos de esa lista. Dado que su papel en el MCU es muy corto, podemos decir que Heimdall es una de las representaciones más exactas de la mitología nórdica. Hace literalmente lo que vemos en las películas: proteger el Bifrost, un puente arcoíris que permite la entrada a Asgard (algo muy bien representado en las películas), y puede ver todo desde Himinbjorg, una montaña que se traduce literalmente como Montaña del Cielo.

Frigga

La Frigga del MCU tiene las licencias más creativas de todas las deidades nórdicas. En las películas, la vemos como madre protectora de Thor y Loki y esposa de Odín. Sin embargo, en los mitos, aunque Frigga (o mejor dicho, Frigg) es efectivamente la esposa de Odín, no es realmente la madre de Thor. La madre de Thor en los mitos es Jord, la personificación de la Tierra. Frigga en el MCU es más bien una combinación entre Frigg, que es un personaje menor en la mitología nórdica, y Freyja, diosa del amor, la belleza, la fertilidad, el sexo, la guerra y el oro.

Sif

Aunque Sif es más bien un personaje secundario en las películas, ya que es una de las mejores amigas de Thor y está enamorada de él, en la mitología nórdica es en realidad la esposa del Dios del Trueno.

A diferencia de la versión de Marvel, en la mitología no se la representa como una guerrera sino como una diosa relacionada con la fertilidad. Sin embargo, hay un pasaje sobre Sif en el MCU que en realidad es bastante acertado aunque no lo vemos en las películas de Thor sino en la serie Loki. Uno de los pasajes en los que tiene más protagonismo es uno en el que Loki le corta el pelo mientras duerme para liarla con Thor. En la serie, vemos que se menciona esto mientras Loki se mantiene en un bucle en el que Sif le golpea constantemente.

Hela

Hela es representada en las películas como la primogénita de Odín, de ahí que sea la hermana de Thor y Loki. Como se ha mencionado, en realidad es la hija de Loki y no su hermana. Otra gran diferencia, además del hecho de que su nombre es Hel, es que no es un personaje personificado sino más bien un lugar. Después de su nacimiento, Odín la envía a Niflheim, el Mundo de las Tinieblas (por lo que podemos decir que el destierro es algo exacto), pero Hel era el Mundo de la Muerte y con el tiempo se convirtió en un personaje, la diosa de la Muerte.

Artículo publicado originalmente en Cultura Colectiva Plus

