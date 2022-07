Winnie Pooh: ¿Cuál es la verdadera historia detrás del tierno oso amarillo?

Winnie Pooh está inspirado en un osito de la vida real.

Winnie Pooh es uno de los ositos más tiernos y queridos de la animación, sin embargo, en este 2022, su personalidad pasará de ser dulce a terrorífica, luego de la película ‘Winnie The Pooh: Blood and Honey’ (’Winnie The Pooh: Sangre y Miel’ para la audiencia hispana) que se estrenará a finales de este 2022.

A propósito del estreno de la cinta de terror, cuyo tráiler y primer póster ya fue revelado hace unas semanas, surge la incógnita sobre el tierno oso amarillo que en esta ocasión será malvado y sustituirá la miel por la sangre en una producción alejada de la animación.

¿Cuál es la verdadera historia de Winnie Pooh? Primero hay que tomar en cuenta que la película de terror dirigida por Rhys Waterfield que se estrenará este año, de la cual no se conoce mucho hasta el momento, parece que solo toma como referencia al osito amarillo, pues ésta no es la verdadera historia del personaje.

Para despejar y aclarar dudas al respecto del personaje de Disney, vale la pena estar conscientes de su origen que no es “color de rosa” como lo conocemos pero tampoco es una historia de terror como en ‘Winnie The Pooh, Blood and Honey’.

La verdadera historia de Winnie Pooh

La historia de Winnie Pooh no es tan tierna como se creyera pero sí está inspirada en la vida real. De acuerdo al Youtuber, Damian Kuc, la historia del tierno osito amarillo obsesionado con la miel se remonta al año 1914 durante la Primera Guerra Mundial.

En ese tiempo, un soldado veterinario llamado Henry Coleburn atravesó el Océano Atlantico con una pequeña osa que fue mascota de las tropas canadienses durante cuatro meses, originalmente el pequeño animalito se llamaba “Winnie Peg”, sin embargo, al final solo se le quedó “Winnie”.

Cuando al soldado le avisaron que tenía que ir a combatir a Francia, se dio cuenta de que ya no podía llevar a la osa con él, por lo que decidió llevarla al Zoológico de Londres para que se hicieran cargo de ella.

En el zoológico (donde estuvo más de 20 años), la osita se convirtió en la principal atracción y favorita del lugar, pues se relacionaba muy bien con los humanos; las personas que asistieron la vieron crecer hasta que llegó a ser adulta.

Cuando Winnie ya era mayor, apareció un niño llamado Christopher Robin Milne, con quien creó una llamativa conexión, se dice que cada que lo veía comenzaba a saltar para llamar su atención. También, el mismo Youtuber señaló que había quienes decían que de vez en cuando dejaban entrar al niño a su jaula para que jugaran.

Aunque suena extraño el hecho de escuchar que dejaban a un niño entrar a la jaula de una osa, la otra parte de la historia es que Christopher Robin tenía en su casa un oso de peluche con el que jugaba todo el tiempo, el cual en un principio tenía el nombre de ‘Eduard’ que fue cambiado a ‘Winnie’ por su amiga en el zoológico.

¿Quién era Christopher Robin en la vida real?

Christopher Robin era nada más ni nada menos que el hijo del escritor británico Alan Alexander Milne (creador de ‘Winnie The Pooh’) y Daphne Milne, quienes siempre quisieron tener una hija, por lo tanto cuando nació el niño las cosas no fueron las mejores.

“Preferíamos tener una niña llamada Rose Mary pero esperamos estar igual de contentos con este caballero”, escribió el escritor a un amigo, luego del nacimiento de Christopher, a quien se dice que durante un tiempo hasta le pusieron vestidos.

Christopher Robin pertenecía una familia pudiente de aquellos tiempos, por lo tanto, fue criado por niñeras y solo veía a sus padres a la hora del té y a la hora de dormir. Fue esa soledad y distanciamiento de sus progenitores, lo que lo llevó a crear historias mágicas con la osa ‘Winnie’ del zoológico, las cuales traspasó hasta su oso de peluche del mismo nombre.

El pequeño creaba un mundo imaginario con su oso de peluche, al que también sumó a otros peluches: Tenía un cerdito (Piglet), un burro (Igor), dos canguros (Kanga y Roo) y un tigre (Tigger). Lo que sirvió como inspiración para su papá, quien plasmó las historias imaginarias e intimas de su hijo con los peluches en cuentos que tuvieron gran éxito.

Con el paso del tiempo, a Christopher Robin no le gustó saber que su papá utilizaba sus historias fantásticas para plasmarlas en cuentos, pues las personas solían burlarse de él, principalmente durante su adolescencia, por lo que creció con un sentimiento de amor-odio hacia el escritor.

El trauma fue tanto para Christipher Robin que no solo terminó odiando a su papá por exponerlo de esa manera, sino también al propio Winnie, hasta el punto de rechazar las ganancias de cualquiera de los libros cuando ya era adulto.

La historia de amor prohibida detrás de Winnie Pooh

La relación con sus padres nunca fue buena, y mucho menos cuando, Christopher Robin siguió a su corazón. Durante años, Alan Alexander y Daphne Milne, esperaron que su hijo se casara con una niña a la que siempre trataron como la hija que nunca tuvieron pero él se enamoró profundamente de otra mujer, un amor prohibido: Su prima, Lesley Sélincourt.

Christopher Robin se terminó casando con su propia prima, con quien tuvo una hija llamada Clare, quien nació con parálisis cerebral grave, lo cual lo orilló a aceptar dinero de los libros de Winnie The Pooh para darle los mejores tratamientos a su primogénita.

Después de que Christopher Robin amara tanto al osito Winnie, terminó odiándolo hasta el día de su muerte en 1996, pues ese personaje que le dio felicidad y amor durante su infancia también se convirtió en su peor demonio.

Este es el video de la verdadera historia de Winnie Pooh de Damian Kuc:





