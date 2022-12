Dale más vida a tu pelo y mantén la belleza del tinte con estas 8 claves para cuidar el cabello rojo cobrizo.

Ya sea que te hayas pintado el pelo en este tono o estés pensando en hacerlo, aquí te dejamos 8 claves para cuidar el cabello rojo cobrizo para que no se te maltrate y el tinte te dure muchísimo más tiempo.

8 claves para cuidar el cabello rojo cobrizo

Elige sabiamente el tono

Es muy importante que antes de que te pintes el pelo escojas correctamente el tono rojizo que queda mejor con el color de tu piel, la forma de tu rostro, y hasta el color de tus ojos. De acuerdo con la información que el especialista en estética Juan Pedro Atienza dio a El País.

Si tienes ojos claros, por ejemplo, elige un tono oscuro de tinte; en cambio, para las personas que tienen el cabello castaño natural, los mejores tintes son los cereza y burdeos; para quienes son de piel clara, los tonos cobrizos dorados son lo ideal; y para la gente de piel morena o muy bronceada, nada como un tinte con reflejos color caoba.

Ocupa productos capilares que refuercen tu pelo

Hay algunos shampoos con PH neutro y sin sulfatos que son buenísimos para no dañar el tinte de tu cabello, según el especialista Mikel Luzea, quien además recomienda que trates de no usar mucho la plancha o las tenazas para alisar el pelo pues te lo pueden deshidratar. También es ideal que consigas un protector térmico, y lo apliques a unos 30 centímetros de tu cabello.

Espérate un tiempo antes de echarte tu primer baño

Eso es importante al momento del tinte: cuando te lo hayas pintado, aguanta un par de días antes de lavarte el pelo; esto hará que el colorante agarre mejor en tu cuero cabelludo y tarde más en desprenderse del mismo. La ventaja de este tipo de tintes es que duran más que los de otros colores.

Consigue cremas para fortalecer el tono

También es recomendable que te pongas una mascarilla de pelo hecha con aceite de argán en periodos de 10 días, y que lo protejas aplicándote cremas y serums con colágeno y/o moras de Goji, ya que estos dos ingredientes son buenísimos para bloquear la pigmentación.

Puedes incluso comprar algún aceite con jojoba, ya que éstos te ayudan a sellar la fibra capilar y le dan brillo a tu pelo. Cualquier producto que uses para mantener la salud de tu cabello, trata de aplicarlo después del cepillado, como aconseja el especialista Carlos Fernández.

Repara el pelo con un especialista

Si sientes que tu cabello ya está a nada de perder su tonalidad, lo mejor es que acudas a una estética y pidas ayuda para repararlo, ya que ellos te pueden recomendar algunos productos para rehidratar tu cabello dependiendo de lo que consideren que le quedaría mejor, y otros para colorear las partes que se están quedando sin tinte, ya sea con productos hechos de queratina, proteínas de trigo y pigmentos micronizados.

Ten cuidado con los cabellos enredados

El cepillado no siempre le ayuda al cabello cuando tiene un tinte, ya que, aunque no lo creamos, las cerdas del cepillo pueden cascar el colorante e irlo decolorando. Sin embargo, si no peinas tu cabello cada cierto tiempo, se te puede enredar y quedar quebradizo y débil, por lo que se recomienda que, antes de acostarte, le des a tu cabello unas cuantas pasadas pero con un peine de cerdas anchas o un cepillo grande y plano.

Bájale al estrés

Aunque no lo creas, una de las principales causas de la caída y maltrato del cabello no es otra sino el estrés, por lo que es necesario que trates de estar lo más calmad@ posible para que tu pelo no se resienta.

De acuerdo con laboratorista Diane Baras, la pérdida del cabello temprana puede ser ocasionada, además, por variaciones hormonales, envejecimiento y fatiga, pero si le añadimos un estilo de vida lleno de estrés, la bomba que se generará en tu cabeza podría ser irreversible, puesto que cada bulbo que te vuelva a crecer por cada pelo perdido, será más fino, frágil y propenso a romperse.

Aliméntate sanamente

Si mantienes una dieta que sea buena para tu cuerpo, puedes hacer que tu cabello también se mantenga sano y fuerte durante mucho tiempo. Pondera en tus comidas algunos alimentos que contengan vitamina D, omega 3 y zinc, ya que son los principales que tu pelo necesita para mantenerse estable, de acuerdo con el sitio Mejor con Salud.

Siguiendo estas 8 claves para cuidar el cabello rojo cobrizo, y teniendo una buena atención de tu zona capilar, seguro podrás mantener sana, brillante y sedosa a tu melena.

Siguiendo estas 8 claves para cuidar el cabello rojo cobrizo, y teniendo una buena atención de tu zona capilar, seguro podrás mantener sana, brillante y sedosa a tu melena.

