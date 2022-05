La MET Gala: qué es y por qué es tan importante

Conoce la importancia del evento más esperado por la industria de la moda

La MET gala es un evento benéfico que da inicio a la exposición anual del Costume Institute que es un departamento dedicado a la historia del traje y la moda dentro del Museo Metropolitano de arte de Nueva York, que se caracteriza principalmente porque debe financiarse por sus propios medios. Desde 1946 se celebra anualmente los primeros lunes del mes de mayo para recaudar fondos.

Consiste en una cena privada amenizada por actuaciones musicales y de entretenimiento y es conocida también como “los Óscares de la moda”. Cada año se elige un tema que determina el código de vestimenta y la decoración de la gala.

La editora de Vogue Estados Unidos Anna Wintour, ha sido la encargada de la organización de este evento desde 1995 y la que determina quiénes serán los anfitriones de la gala cada año.

Cada emisión es un homenaje al trabajo de algún diseñador o a la influencia de un tema en específico en la moda y la cultura global. Algunos de estos temas han sido: Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology en 2016; Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination en 2018; The House of Chanel en 2005 y Gianni Versace en 1997.

¿Por qué es tan importante la MET Gala?

A lo largo de los años esta gala se ha convertido en uno de los eventos más importantes dentro del mundo de la moda, los diseñadores de las grandes casas de moda escogen a celebridades a quienes les fabrican diseños exclusivos para el evento y los acompañan por la alfombra roja.

Anna Wintour es la encargada de confeccionar la lista de invitados que está compuesta por diseñadores, ejecutivos, empresarios, estilistas, fotógrafos, modelos, estrellas de cine, la música, el deporte, la cultura y la política y aunque cada entrada tiene un costo, sólo pueden asistir las personas escogidas por la editora.

La única oportunidad para ver los vestuarios de los invitados es durante la alfombra roja del evento, por lo que se ha convertido en el momento más esperado e importante de la tarde. La cena es a puerta cerrada y no está permitido ingresar con ningún aparato electrónico que contenga una cámara fotográfica.

¿Cuándo y en dónde ver la gala?

El tema para la MET Gala 2022 es “En América: Una Antología de la moda”, que tendrá como anfitriones a Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds y Lin-Manuel Miranda. La gala se llevará a cabo Lunes 2 de mayo y pretende inspirarse en sastres, modistas y diseñadores que han quedado olvidados a través de la historia de la moda en Estados Unidos.

La transmisión de la alfombra roja la podrás ver por las redes sociales de Vogue, así como por el canal de televisión E! a las 16:30 horas.

