‘Prefiero morir que no tener hijos’: Billie Eilish sí quiere ser mamá y es totalmente válido

Billie Eilish quiere ser mamá y ya hasta tiene métodos de crianza definidos.

Billie Eilish quiere ser mamá y es una elección sumamente válida… y es que en muy poco tiempo la cantante se convirtió en una de las más importante de la industria en la actualidad; su estilo, sus protestas y su música han sobresalido en el mercado que es bastante competitivo y poco a poco ha cosechado éxitos únicos que le han dado la fama que hoy en día posee.

Billie Eilish ha luchado por conseguir todo lo que desea y hacer sus sueños realidad, sin embargo, hay uno en específico que tiene muy claro y, en un futuro, espera llegar a él: ser mamá. Incluso, tiene muy definidos los métodos para educar a su futura descendencia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Billie Eilish sí quiere ser mamá

A través de una antigua entrevista con The Sunday Times, Billie Eilish reveló que es muy importante para ella tener hijos, claro, cuando llegue el momento adecuado. De hecho, expresó que es tan significativo que preferiría morir si no llega a convertirse en madre y que le causa más ansiedad mientras van pasando los años.

“Prefiero morir que no tener hijos. Los necesito. Cuanto más mayor me hago, más experimento cosas. Sólo pienso: ¿qué voy a hacer?”, expresó la cantante.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Asimismo, Billie confesó que, claro, conserva unas enormes ganas de ser mamá pero también nervios sobre la crianza de los niños.

“Cuando mi hijo piense que esto es lo correcto y yo diga, ¡no, no lo es!, y no me escuche, ¿qué voy a hacer?”, cuestionó Billie.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Es importante mencionar que tanto Billie como su hermano Finneas recibieron educación personalizada en su casa hasta los 15 años. Por lo que, cuando la cantante fue cuestionada al respecto, confesó que le preocupaba que sus futuros hijos quisieran asistir a la escuela, sobre todo por los atentados violentos escolares que ocurren en Estados Unidos.

“¿Por qué está bien tener miedo de ir a la escuela? Vas a la escuela y te preparas para una experiencia traumática que te cambiará la vida o para morir. ¿Dónde está la lógica ahí?”, confesó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Asimismo, Billie Eilish aprovechó para recordar lo dependiente que era con sus padres, incluso durmió con ellos hasta los 11 años.

¿Tener o no tener hijos?

No hay respuesta. La decisión depende de cada mujer, nosotras somos quienes decimos sí, no y por qué. Nadie más. Y todos los puntos son válidos porque es un derecho completamente libre, claro, sin caer en la idealización de la maternidad que, de hecho, desgasta y lastima.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La maternidad debe ser deseada, de lo contrario, es mejor que no ocurra, y las únicas personas que podemos decidir eso somos nosotras. Sin importar en qué generación nos encontremos y los deseos individuales que se integran, mucho menos la opinión de los demás al respecto sobre nuestras decisiones.

Por eso, si Billie Eilish quiere o no ser mamá, está bien.

Podría interesarte