Ya sabemos de qué hablaron Harry Styles y Taylor Swift en los Grammy 2023

Taylor Swift y Harry Styles intercambiaron una amena charla y un pequeño abrazo.

Taylor Swift y Harry Styles fueron algunas de las celebridades que se robaron cámara durante la noche de los Grammy 2023 y es que ambos músicos se reencontraron, incluso intercambiaron algunas palabras y hasta un abrazo a diez años de su ruptura; recordemos que Styles y Swift fueron pareja hace unos años y es la razón por la que aquel momento fue bastante sorpresivo durante la ceremonia.

Taylor y Harry ya habían sido vistos juntos (platicando) durante la ceremonia de los Grammy de 2022, sin embargo, fue el reencuentro más polémico de la noche ya que ninguno de los dos músicos había intercambio palabra con el otro desde su ruptura, sobre todo, luego de que la solista le escribiera unas cuantas de sus canciones a Styles. Expertos en lectura de labios y lenguaje corporal se dieron a tarea de interpretar aquella conversación y prácticamente se felicitaron mutuamente por su éxito. En esta ocasión, tuvieron una conversación diferente, pues ya han revelado qué fue lo que Harry Styles y Taylor Swift platicaron durante la noche de los Grammy 2023.

Qué hablaban Taylor Swift y Harry Styles en los Grammy 2023

Como ya sabemos, Harry Styles fue una de las presentaciones favoritas de la ceremonia, incluso, Taylor se levantó de su asiento para aplaudirle. Instantes después, fue la cantante la de la iniciativa en busca del músico para saludar y, bueno, seguro a intercambiar alguna felicitación y un pequeño abrazo.

De acuerdo con los usuarios que se han dado a la tarea de interpretar la conversación, Harry le habría comentado a Taylor sobre la falla técnica que sufrió durante su presentación y, por ello, se había mostrado nervioso en el escenario.

Contexto. La plataforma central del escenario de Harry Styles giró en dirección contraria a la que tenía que hacerlo, por ello, fue complicado empezar a cantar; tanto los bailarines como el artista se alteraron con la situación y, pese a que improvisaron muy bien, los nervios no pudieron contenerse.

Una usuaria en TikTok compartió un video del encuentro de Harry Styles y Taylor Swift en los Grammy 2023, y en cámara lenta logró observar que el cantante hace movimientos circulares con el dedo, mientras Taylor reacciona sorprendida al escucharlo. Sí, esta fue toda la conversación.

Asimismo, Harry al ser galardonado con el Mejor Álbum del Año, Taylor no dudó en aplaudir de pie a su exnovio y colega, mostrándose orgullosa y feliz por el éxito que ha cosechado.

Qué pasó entre Taylor Swift y Harry Styles

La relación de Taylor Swift y Harry Styles fue muy breve, inició en 2012 cuando ella tenía 23 años y él 18, sin embargo, no terminaron nada bien, pues la cantante se dio cuenta de que el músico británico le era infiel.

Harry Styles no fue la excepción en el repertorio de canciones de Taylor Swift, pues le compuso I Knew You Were Trouble, Style y Wonderland. Un año más tarde de su ruptura, el cantante de ‘As It Was’ confesó a través de una entrevista que se sentía sumamente arrepentido de su relación con Swift, sin embargo, no tenía planes de contar su versión de la historia por respeto a la privacidad de la cantante.

No todo fue amistad y felicidad en los Grammy para la expareja, pues en la ceremonia de 2013, luego de terminar su relación, Taylor Swift fue la encargada de abrir la noche con We Are Never Ever Getting Back Together y, en medio del show, improvisó una frase con acento inglés (Styles es británico), dedicada totalmente al cantante, que también fue uno de los asistentes de la noche cuando aún pertenecía a One Direction.

“Él me llamó para decirme que aún me quería y le dije que lo sentía pero que estaba muy ocupada abriendo la gala de los Grammy. Así que nunca jamás volveremos a estar juntos”, expresó.

Con el paso de lo años, ambos músicos maduraron personal y profesionalmente que superaron los rencorres y resentimientos, hasta el día de hoy que les es posible saludarse, celebrarse uno al otro y mantener alguna conversación casual.

