El video que muestra una “narcofiesta” dentro del penal de Puente Grande, México

Cuando pensamos en el interior de un reclusorio, vienen a nuestra mente imágenes de desesperación provocada por el encierro, así como austeridad y carencias; después de todo, estar preso no debe considerarse un premio, es la forma en la que las autoridades y la justicia de los países determinaron que los delincuentes deben purgar sus condenas.

Cada delito cometido debe traer consecuencias, y estar aislado, lejos de comodidades y seres queridos es una de las condenas más fuertes en aquellos países donde la pena de muerte está prohibida.

Sin embargo, en México parece ser que los reclusorios dejaron de estar bajo el control de las fuerzas del orden y ahora los que deciden qué puede o no pasar en su interior son los propios reclusos, quienes son a su vez parte de grupos de la delincuencia organizada y no les da pudor decirlo a pesar de estar rodeados de cámaras de celulares —artefactos que según las autoridades están prohibidos dentro de las cárceles— captando el momento.

“¡Arriba la gente de Jalisco Nueva Generación, compa!”, grita con emoción el vocalista de una banda norteña, haciendo referencia al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los que tienen más presencia en el país y caracterizado por su gran arsenal y violencia a la hora de defender lo que consideran “sus territorios”.

La banda se hace llamar “Los Buchones de Culiacán” y fueron los invitados estelares para amenizar el festejo de José Luis Gutiérrez Valencia, también conocido como “El 77”, “El Ojo de Vidrio” o “Don Chelo”, quien se presume como el hombre que controla todo lo que ocurre dentro del penal de Puente Grande, en el occidental estado de Jalisco y cuyo nombre cobró popularidad en el 2001, cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán escapó de esas instalaciones oculto en un carrito de lavandería.

“Al gobierno yo lo respeto, y que ellos respeten lo que yo hago”, dice en medio de gritos aplausos y vítores Don Chelo, quien visiblemente se encuentra en estado de ebriedad. “De aquí para adelante, ustedes pidan que yo les voy a dar”. El video fue difundido este miércoles 9 de mayo por el periódico mexicano Milenio y, según reportan, no tienen la fecha exacta de la gran “narcofiesta” dentro de la cárcel, pero se sabe que ocurrió entre diciembre de 2015 y marzo de 2016.



*Video de Milenio.

José Luis Gutiérrez Valencia, quien antes de ser detenido se hacía llamar “Antonio Herrera Ochoa”, fue arrestado en enero del 2010 por autoridades mexicanas en Puerto Vallarta Jalisco; estaba fichado por ser miembro del Cártel de Sinaloa. Hoy en día es el hombre que controla el penal de Puente Grande y pertenece al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Además las autoridades saben que es el padre de la pareja sentimental de Rubén Oseguera “El Menchito”, hijo de “El Mencho”, líder de ese cártel de la droga.

En el video se ve a “el jefe de Puente Grande”, como se autonombra Gutiérrez, siempre rodeado de hombres que visten ropa de civil; los únicos cercanos a él que aparecen uniformados con los miembros de Los Buchones de Culiacán; las botellas de alcohol se comparten de boca en boca, todos celebran y la pasan en grande.

Lo que no se ve es la presencia de custodios; ni uno sólo aparece en las imágenes. Al final de la grabación, ya en un ambiente más privado, se ve a Don Chelo comiendo en compañía de la banda norteña que amenizó su festejo en lo que parece ser un departamento con pantalla y comedor digno de un buen departamento, pero no; es aparentemente el interior de su celda.

Hasta el momento, las autoridades de Jalisco no han emitido ningún comunicado en donde aclaren qué fue lo que sucedió en esa tarde de fiesta, aunque lo que se observa es evidente: al menos en esa tarde el control no era de las autoridades, era de un miembro del crimen organizado quien no teme en reafirmarlo “¡Viva el Cártel de Jalisco Nueva Generación!”

