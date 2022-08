House Of the Dragon: Las locaciones de la serie que puedes visitar

La nueva serie de HBO Max fue filmada en lugares de ensueño en Europa.

Por fin HBO Max estrenó House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones en la que conoceremos a profundidad la historia de la casa Targaryen.

El primer capítulo nos dejó impactados y con ganas de más, porque como ya es costumbre en las historias de George R.R Martin, desde un principio vemos enfrentamientos épicos, y más ahora con el protagonismo de los dragones.

Además de la trama, los personajes y el vestuario, algo que sin duda es sorprendente, son los paisajes que podemos apreciar en esta nueva entrega, por eso te contamos más acerca de las locaciones en donde se filmó House of the Dragon.

Cornualles, Inglaterra

La primera locación fue Cornualles, en donde estuvieron filmando dos semanas en este sitio ubicado al suroeste de Inglaterra.

Fue en St Michael’s Mount, una isla de Reino Unido, la cual se utilizó como sede de la Casa Velaryon, Driftmark.

Monsanto, Portugal

De nueva cuenta el equipo de HBO eligió a Portugal como una de las locaciones, es esta ocasión filmó en su castillo de Monsanto, un asiento medieval construido con granito el cual se encuentra en un pueblo que está a tres horas en auto saliendo de Lisboa.

Hay que recordar que algunas escenas de Game of Thrones fueron grabadas en Sintra, un poblado de Portugal conocido por sus impactantes castillos.

Cáceres y Trujillo, España

España fue uno de los escenarios favoritos de Game of Thrones, por eso ahora no sorprende que se hayan elegido un par de locaciones para House of The Dragon.

Fue en las ciudades fortificadas de Cáceres y Trujillo que están llenas de edificaciones góticas y con arquitectura Morisca que maravillan a sus visitantes.

Para llegar a estos sitios solo puedes hacerlo en tren desde Madrid, Sevilla o Lisboa.

The Peak District

La producción filmó en la región de Derbyshire, la cual es famosa por sus paseos panorámicos y casas señoriales, con paisajes rocosos que se mantienen intactos durante kilómetros.

El elenco de House of the Dragon fue vista en Castleton, un pueblo histórico que cuenta con la fortaleza normanda Peveril Castle en donde se filmaron varias escenas.

