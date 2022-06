Esto no es una pipa: René Magritte dijo algo que no entiende el algoritmo

Esto no es una pipa. Pero la Inteligencia Artificial todavía no lo comprende del todo.

Entre 1928 y 1929, René Magritte entregó una de sus obras más famosas y reconocidas como parte de ‘La traición de las imágenes’, una serie de cuadros que abordan la representación de los objetos y que pasaron a la historia con una simple declaración: ‘Ceci n’est pas une pipe’ (”Esto no es una pipa”). Y es que, a pesar de que Magritte representó lo que parece una pipa en el lienzo, no se trata de la pipa en sí sino de una representación de la misma.

De esa manera, lo que vemos a continuación tampoco es una pipa, sino una serie de pixeles que conforman la imagen de la obra de Magritte que, a su vez, tampoco es una pipa:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Para los seres humanos, que solemos interactuar con los objetos reales así como con sus representaciones gráficas, quizá es sencillo comprender lo que René Magritte quiso decir cuando aseguró que aquello no era una pipa. Sin embargo, no es así con la tecnología de aprendizaje automático: para el algoritmo no es fácil comprender que la imagen de una pipa no es una pipa. En la Vision API de Google, lo que reconoce la inteligencia artificial en la imagen es, efectivamente, una pipa acompañada de un texto. A pesar de que dicho texto niega que la pipa sea tal.

Pasa lo mismo con una obra posterior de Magritte, en la que el artista exploró el mismo concepto en ‘Ceci n’est pas une pomme’ (”Esto no es una manzana”). Para el algoritmo, la imagen representa una manzana. Para los seres humanos, sin embargo, lo siguiente no es una manzana y podemos comprender perfectamente por qué.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Algún día logrará la inteligencia artificial reconocer esta diferencia entre objetos y las representaciones de ello? No sin ayuda humana. De acuerdo con Baltazar Rodríguez, Arquitecto Senior de IBM, a pesar de los niveles de automatización que permite la Inteligencia Artificial, “la base común es el elemento humano, no solo en el diseño y operación de los sistemas de IA, sino también en el uso”. La tecnología puede reconocer obras de arte e incluso crearlas, pero aún no tiene la capacidad humana de detectar y comprender el paralenguaje; mucho menos de crear una obra con un mensaje similar al de René Magritte.





















Podría interesarte