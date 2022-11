¿Sabías que puedes ser dueño de un Banksy original por solo $800 pesos?

Te contamos todo lo que necesitas saber sobre este polémico artista y sobre cómo puedes convertirte en dueño de una de sus obras.

¿Eres apasionada/o del arte? Tienes que saber que a través de Cubic, una nueva plataforma que te permite convertirte en co propietario de obras de arte blue chip con una pequeña cantidad de dinero, puedes ser dueña o dueño de un Banksy original por solo $800 pesos.

Si te interesa saber más sobre cómo se está revolucionando la manera en que adquirimos, intercambiamos y experimentamos el arte, sigue leyendo.

¿Pero quién es Banksy?

Bueno, si aún no lo sabes te contamos algunos detalles que te podrías estar perdiendo. Banksy es un artista británico de arte urbano, aunque mucho se desconoce y muchas veces se supone que tal vez se trata hasta de un colectivo. Y aunque muchos reconocen este nombre por su trabajo en stencil, la realidad es que sus formas de expresión van más allá.

Stencil. Sus stencils han aparecido en diversas partes del mundo. Por ejemplo, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, la franja de Gaza e incluso México.

Dismaland. Bemusement Park. Fue un parque temático creado en un sitio abandonado de Reino Unido y en el había instalaciones de obras de arte de Banksy y otros artistas.

Las sirenas de los corderos. Se trata de una obra que simula llevar animales de consumo humano al matadero, para ello reunió 60 peluches en un camión y se paseó por calles de Nueva York.

Love is in the bin. Aunque sus obras de arte han llegado a sitios como la Tate Gallery de Londres, y al MoMa, Love is in the bin es una obra que originalmente se llamaba Girl with balloon y que fue renombrada así tras su autodestrucción en una subasta, planeado así por Banksy como una muestra de resistencia ante el mercado, y para lo cual el marco del cuadro contaba con una trituradora oculta que falló para en la destrucción total del cuadro.

The Walled of Hotel. Alberga solo 10 habitaciones y Banksy lo ha descrito como el hotel con las peores vistas del mundo, debido a que se ubica enfrente del muro que separa Israel de los territorios palestinos, en Belén.

Así, de esta manera, Cubic reconoce a Banksy como un artista sarcástico, crítico, controvertido y conflictivo, o incluso perturbador; y del cual nos invita a adquirir un cube de la obra Gangsta Rat.

Pues también tienes que saber que Banksy tiene una fascinación por las ratas, y es algo que podemos apreciar en distintas de sus obras, en las que expone a través de ellas una carga política y crítica social, pues en algún momento varias aparecieron en Wall Street. Aunque también intervinó el Metro de Londres con ellas, y hasta el baño de su propia casa.

Ser dueño de un Banksy original

¿Cómo lo obtengo? Sabemos que entraste a leer esta nota porque ya eras fan de Banksy, pero sabemos que ahora lo anhelas más que nunca, así que no lo pienses más y date el placer de ser dueño de un Banksy original por solo $800 pesos de la mano de Cube.

¿Cómo sucede esto? Cubic adquiere la obra física de arte blue chip, la tokeniza y la divide en un número de fracciones. El usuario, es decir tú, elige el número de fracciones que le gustaría adquirir de manera aleatoria. Y en el momento en el que todas las fracciones se agotan, se revela cuáles fracciones le tocaron a cada quién.

Posteriormente cada usuario toma la decisión de qué hacer con sus fracciones:

Vender su fracción a través del mercado secundario.

O conservar sus fracciones como inversión esperando a que la obra completa suba de valor y se venda.

O simplemente conservarla como un bien preciado.

Así que ya sabes, si quieres ser dueño de un cube del Gangsta Rat de Banksy por solo $800 pesos, visita Cubic y forma parte de esta singular forma de adquirir arte.





