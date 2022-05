El estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse se retrasa hasta 2023

Habrá que esperar un poco más por la segunda parte de esta trilogía.

A estas alturas de 2022, parece que prácticamente todas las series y películas han retrasado sus fechas de estreno. Una de las más esperadas es ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, una continuación de la alabada por la crítica ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, que es considerada una de las mejores cintas del arácnido de toda la historia. Esta iba a llegar este mismo año a las pantallas, pero ahora sabemos que será hasta 2023 cuando podamos verla en toda su gloria.

La película es la segunda de la trilogía de Spider-Verse y continúa la historia de Miles Morales tras los eventos de la primera parte, en la que él y Gwen Stacy se embarcan en otra aventura interdimensional interrumpida por el Spider-Man de 2099, el ingeniero arácnido con ascendencia mexicana e irlandesa, Miguel O’ Hara. Este último interpretado por Oscar Isaac en la voz.

Junto con el cambio de fecha de estreno, Sony anunció también el cambio de nombre de esta segunda parte: originalmente se le conocía como ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)’. Ahora, sin embargo, es solamente ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’. Y aunque esta se retrasó hasta el próximo año, la tercera parte de la trilogía (que aún no tiene título oficial) mantiene su fecha de estreno: el 29 de marzo de 2024.

¿Cuándo exactamente será el estreno de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’? De acuerdo con el calendario de estrenos de Sony Pictures, será el 2 de junio de 2023.

