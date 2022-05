Jason Momoa impidió que Amber Heard fuera completamente eliminada de Aquaman 2

Kathryn Arnold, exproductora y testigo en el juicio entre Johnny Depp y Heard dijo que la actriz casi fue eliminada de Aquaman 2, pero que Jason Momoa y James Wan lo impidieron.

Durante el juicio por difamación contra Johnny Depp, la actriz Amber Heard ha ido revelando nuevos detalles sobre su posición en la producción de DC Comics, Aquaman 2. En la sesión del lunes 16 de mayo, Heard aseguró que Warner Bros deseaba eliminarla de la película y acusó a la productora de querer hacerlo luego de que los abogados pidieron que abordara el tema que ha afectado su carrera.

“Luché duramente para permanecer en la película. No querían incluirme. Me dieron un guión y luego me dieron nuevas versiones en las que habían quitado escenas en las que había acción”, afirmó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Esta declaración fue hecha luego de que una fan de Depp armara una campaña en Change.org para recaudar firmas con la finalidad de “sacarla” del filme, pero los productores aclararon que no aceptarán ese tipo de peticiones de fanáticos para tomar una decisión así respecto a Aquaman and The Lost Kingdom, la cual se espera que llegue a las salas de cine en marzo de 2023.

Un detalle que sí está claro es que el polémico juicio podría estar afectando la carrera tanto de Johhny Depp como de Amber Heard por no ofrecer una imagen alejada de escándalos, por lo que Warner sí tuvo la intención de eliminar a Heard del reparto de Aquaman 2: El reino perdido para evitar problemas. Sin embargo, recientemente Kathryn Arnold, exproductora y testigo en el juicio entre Johnny Depp y Heard, dijo que Jason Momoa y el director James Wan se negaron completamente debido a que consideraron que el papel de “Mera” es esencial para la secuela.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Tenía un fuerte arco romántico toda la película y algunas grandes secuencias de acción”, declaró Kathryn Arnold.

Fue así que la producción de Aquaman 2 decidió no eliminarla por completo del filme, pero se rumora que, como mencionó Heard en sus declaraciones, sí redujeron el tiempo de su aparición a tan solo 10 minutos, ya que quitarla o cambiarla por completo de un día para otro por el escándalo que vive sería muy costoso, ya que ya fue grabada en su totalidad y tendrían que recurrir a técnicas de sustitución digital muy complejas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Además, James Wan, el director de la cinta, aseguró que están trabajando muy duro para lograr efectos especiales de calidad, por lo que el proceso de postproducción está tomando más tiempo del que esperaban.

“Estamos trabajando sin parar, día y noche, mínimo 15 horas al día”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte