La polémica no se aleja de la Academia de Hollywood, sobretodo por las quejas del público por las grandes ausencias en las nominadas al Óscar 2023 que te mostramos aquí.

Las nominaciones a los Premios de la Academia de Hollywood generaron este martes varios aplausos pero, también, fuertes discusiones e inconformidades, sobretodo por las grandes ausencias en las nominadas al Óscar 2023, como la falta de candidaturas a mujeres directoras o el exceso de nombramientos a “Top Gun: Maverick”, y aquí las exploraremos todas en breve.

Las grandes ausencias en las nominadas al Óscar 2023

¿Como que “Babylon” no fue nominada a Mejor Película?

Una de las cosas que hizo que ardiera troya en redes sociales durante todo el día en que salieron las candidaturas a los Premios de la Academia fue la falta de consideración a los grandes premios del Óscar, sobre todo el de Mejor Película, para “Babylon”, la oda a los comienzos del cine sonoro del cineasta Damien Chazelle.

Y es que la Academia le quedó debiendo al director desde la nominación de su cinta “La La Land”, en la que el actor Warren Beatty le dio falsamente y por error el Óscar a Mejor Película, cuando el premio se lo había llevado “Luz de Luna”, algo que dejó muy molesto a su productor, Jordan Howowitz.

“Babylon” sólo consiguió 3 nombramientos, y ninguno a las candidaturas principales: Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario, lo que ocasionó la furia del público ya que muchos consideraron que los protagonistas, Margot Robbie y Brad Pitt, merecían la candidatura a Mejor Actriz y Mejor Actor, y que el filme, una recreación compleja sobre los estragos de Hollywood, es una obra maestra poco valorada.

El exceso de candidaturas a “Top Gun: Maverick”

“Top Gun: Maverick” no brilló por su ausencia sino, justamente, por lo contrario: contra todo pronóstico, el filme consiguió 6 candidaturas, y una de ellas en la categoría más fuerte de la ceremonia de premios: Mejor Película.

Lo que muchos no se explican es: por qué le dieron tanta importancia a un filme comercial que, según críticos y detractores, se parece demasiado a todos los trabajos anteriores de su protagonista, Tom Cruise, y no tenía algo realmente resaltable para los Premios de la Academia.

Y, en caso de que sí lo tuviera, ¿por qué no contó con nombramientos a Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Guion? ¿Será acaso un asunto de nepotismo y una especie de chanchullo entre el comité del Óscar?

¿Y las directoras dónde quedaron?

Aunque en los últimos años la Academia de Hollywood ha intentado eliminar la brecha entre la discriminación del trabajo de muchas directoras talentosas y la dominación de los varones en las categorías principales, parece que este año se olvidó de su cometido porque en esta ocasión no hubo ni una mujer cineasta nominada a su categoría de Mejor Director.

Directoras como Charlotte Wells, con la película “Aftersun”; Sarah Polley, con la cinta “Women Talking”; Sophie Hyde, del filme “Buena Suerte, Leo Grande”; o Gina Prince-Bythewood, encargada de “La Mujer Rey”, fueron sólo algunas de las que debieron haber conseguido un nombramiento a la gala, pero fueron totalmente ignoradas por la Academia.

Y el movimiento causó bastante sorpresa para muchos, ya que actualmente en la silla de la presidencia del organismo se encuentra, justamente, una mujer: Janet Yang, quien también es de origen asiático y cuya elección fue muy reciente.

“Ella Dijo”: un filme polémico que merecía, cuando menos, una candidatura importante

A la Academia de Hollywood no le gusta que la pongan en evidencia, y eso quedó claro con la falta de consideración para un filme tan importante para la sociedad post #MeToo como “Ella Dijo”, que adaptó el proceso de construcción del artículo del New York Times que expuso al ex productor Harvey Weinstein como acosador y violador de una centena de mujeres.

Y es que el filme es una gran denuncia hacia aquella falta de acción que tanto la Academia como otros organismos ligados al entretenimiento tuvieron al saber y hasta encubrir no sólo a Weinstein sino también a muchos otros depredadores sexuales que dominaron durante muchos años a la industria.

Sin embargo, la Academia tuvo la oportunidad de resarcir su error y dar paso al diálogo y al cambio aceptando la película entre sus nominadas, pero no estuvo contemplada en ninguna categoría, lo que sólo hizo que el público se quejara de la falta de objetividad y el exceso de orgullo de los miembros del organismo.

“Nop” y “La Mujer Rey”: ¿ignoradas por racismo?

Qué casualidad que muchas de las películas que fueron ignoradas por la Academia hablan sobre temas sociales que van en contra del machismo y el patriarcado, son protagonizadas y/o dirigidas por mujeres, o tienen a alguna persona negra implicada en el elenco y el equipo de producción principal. ¡O las tres cosas al mismo tiempo!

Eso mismo ocurrió con películas como “Nop”, de Jordan Peele y “La Mujer Rey”, de Gina Prince-Bythewood, que el público considera que debieron conseguir candidaturas a Mejor Película, Mejor Director y hasta Mejor Actriz, para Viola Davis por su gran trabajo de preparación física y emocional; y Mejor Actor de Reparto, para John Boyega, por la fuerza psicoemocional que mostró en la misma película.

Y cabe constar que ninguna de las cintas nominadas a Mejor Película este año fue protagonizada por una persona de raza negra (“Avatar: El Camino del Agua” no cuenta, ya que Zoé Saldaña es de origen latinoamericano), algo bastante criticable para la Academia y su círculo de votantes.

¿Ya no habrá inclusividad en el Óscar?

Sólo una de las películas nominadas a los premios más fuertes del Óscar, “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo”, cuenta con un elenco de ascendencia alejada a la estadounidense y la europea, pero no fue la única gran película con estas características que pudo conseguir buenas candidaturas.

Producciones asiáticas como “RRR”, de India, y “Decision to Leave” Corea del Sur, también fueron ignoradas en los premios, aunque bueno, al menos “RRR” consiguió candidatura a Mejor Canción por el tema “Naatu Naatu”.

Esto parece un fuerte retroceso para la Academia, ya que en los años pasados mantuvo una constancia en las nominaciones de películas extranjeras a sus premios más fuertes, destacando filmes como “Parásitos”, de Corea del Sur; “Roma”, de México; y “Drive My Car”, de Japón.

De hecho, en esta ocasión la única nominada a Mejor Película Internacional que también obtuvo una candidatura a Mejor Película es “Sin Novedad en el Frente”, proveniente de Alemania, algo que despertó bastante la atención en el público.

Otras grandes ausencias en la premiación

Películas que merecían más de una nominación:



Taylor Swift también merecía competir a Mejor Canción por el tema “Carolina”, del filme “La Chica Salvaje”.

Danielle Deadwyler debió conseguir una nominación a Mejor Actriz por su excepcional trabajo en “Till, el Crímen que lo Cambió Todo”.

Otros cineastas que merecían la candidatura a Mejor Director son James Gray, por “El Tiempo del Armagedón”, y Ron Howard, por “Trece Vidas”.

Actores de Reparto como Paul Dano, por “Los Fableman”; Dolly De Leon, por “El Triángulo de la Tristeza”; y Janelle Monáe, por “Glass Onion: Un Misterio de Knives Out” tampoco obtuvieron candidatura en sus respectivas categorías.

Cineastas que quedaron fuera en la contienda a Mejor Director y que sí merecían la mención fueron: James Cameron, por “Avatar: La Forma del Agua”; Baz Luhrmann, por “Elvis”; y Edward Berger, por “Sin Novedad en el Frente”.

¿Qué opinas de las grandes ausencias en las nominadas al Óscar 2023? ¿Qué otra película consideras que también merecía un nombramiento y fue totalmente ignorada? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

