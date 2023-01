¿Será cierto lo que dicen las malas lenguas? ¿Que Clara Chía obligó a Gerard Piqué a subir su foto juntos por su presunta infidelidad? Aquí te contamos lo que se sabe al respecto.

Los dimes y diretes sobre la relación entre la ex pareja de Shakira y su “nueva” novia no dejan de aumentar, sobre todo por los rumores de que el futbolista ya le había puesto el cuerno y que las cosas entre ambos no iban tan bien. ¿Será cierto entonces que por eso Clara Chía “obligó” a Gerard Piqué a subir su foto juntos? Aquí te contamos lo que se sabe al respecto.

Clara Chía y Gerard Piqué: ¿problemas en el paraíso?

El ojo mediático no ha dejado de prestarle atención a esta joven pareja desde que salieran los reportes de la separación entre Piqué y Shakira, después de poco más de una década de relación y de haber engendrado a dos hijos, sobre todo por la canción “Music Sessions #53″, que ella sacó en colaboración con BZRP.

En dicho tema, la colombiana hizo algunas referencias indirectas bastante directas hacia Piqué y Clara, lo que ha provocado un montón de burlas, quejas, memes y hasta encuentros incómodos entre la prensa, los fans y los involucrados.

Y, obviamente, los chismes y otros detalles ocultos sobre la relación de los 3 no han parado de llegar, como el supuesto apoyo que la madre de Piqué le dio a Shakira cuando lanzó la rola, o los supuestos momentos de maltrato de dominación que la intérprete de “Ojos Así” recibió por parte de su suegra.

¿Se preguntaban por qué la bruja en el balcón de Shakira viendo a la casa de la ex suegra?



Chequen el segundo 17: aquí Shakira iba vestida con una blusa sin sostén. Monserrat, madre de Piqué, la toma de la cara, le dice que se calle y le pone una chaqueta. ¡ARPÍA CONTROLADORA! pic.twitter.com/lTc1ClY5BN — Pável Gaona 👽 (@PaveloRockstar) January 26, 2023

Pero los más recientes y que implican tanto a Clara como a Piqué tienen que ver con un posible engaño de él a ella, un movimiento que justamente efectuó mientras estaba con Shakira y salió con su actual pareja.

Varios medios de difusión internacional han externado que supuestamente el deportista y presidente de la King’s League estaría teniendo oootra relación con una joven abogada de 23 años, llamada Julia Puig Gali, aunque no hay información fidedigna que lo confirme o lo desmienta.

No obstante, parece ser que estas habladurías, que muchos incluso dicen que Shakira ya las había “spoileado” en su tema, en la parte que dicen “yo valgo por 2 de 22″, sí le han pegado a Clara, por lo que no pudo mantenerse de brazos cruzados y dejar que siguieran hablando de problemas en su relación.

¿Clara Chía obligó a Gerard Piqué a subir su foto juntos?

Y así llegamos a este rumor sobre la nueva foto que Gerard Piqué subió a sus redes sociales junto a Clara Chía, la primera vez en que hacen una aparición pública consensuada y sin apoyo de paparazzi ni de los medios.

En la imagen, subida al Instagram de Piqué, aparecen los dos muy cerca del otro, mirando hacia la cámara, y no hay pie de foto o caption que indique la razón por la que el futbolista decidió subirla, aunque sí muchos comentarios mixtos de gente externa que lo han aplaudido o criticado por el movimiento.

Pero es que algunos medios e internautas aseguran que la idea de subir la imagen no vino de él sino de Clara, como una especie de declaración para el mundo para indicar que la pareja está estable y fuerte a pesar de los chismes y la canción de Shakira.

Lo que llama la atención es el hecho de que el público diga que ella “lo obligó” a postear la imagen en lugar de pedírselo, ya que deja al descubierto que posiblemente hay una especie de relación de dominación de poder entre ambos y que ella es quien lleva la batuta en el proceso.

Otros dicen que fue la manera en la que ambos acordaron la disculpa de Piqué a Clara por haberla engañado, ya que, ¿qué mejor manera de “resarcir” un error que hacerlo público? Pero, al final del día, nadie sabe la verdad más que ellos.

Puede ser que incluso Clara le pidiera a su novio que realizara el post para acabar con otros chismes que salieron sobre ella de que supuestamente habría estado bailando la canción de Shakira y BZRP, como te lo contamos en este enlace, tras una historia que subió hace semanas y que borró al poco tiempo.

Confirmamos que la aludida acaba de subir un #Stories sin sonido pero bailando.@holamellamoago apuesta porque baila con el tema que la menciona 😯

Aquí hay tomate.#ShakiraxBizarrap #Clara #Shakira#clarachia pic.twitter.com/Wkc8FA5kvo — purivicente (@purivicente) January 12, 2023

¿Ustedes qué opinan de toda la situación? Compártanos sus comentarios a través de nuestros canales digitales.

