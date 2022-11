Lindsay Lohan, apuntada para una secuela de ‘Un viernes de locos’

Lindsay Lohan reveló que ya habló con Jamie Lee Curtis sobre una secuela de ‘Un viernes de locos’.

Después de varios años fuera del ojo público, ¡Lindsay Lohan está de regreso! Este año ha sido uno grande para la estrella de Mean Girls. Se casó con Bader Shammas en abril y ha declarado que está extremadamente feliz en esta nueva fase de su vida. Ahora luce increíble mientras promueve su nueva cinta ‘Falling for Christmas’, que ya está disponible en Netflix.

Fue durante una entrevista en el show de Jimmy Fallon cuando Lohan hizo una declaración que sorprendió a todos sus fans. Fallon le preguntó si estaría dispuesta a interpretar a Anna Coleman una vez más en una secuela de ‘Un viernes de locos’, a lo que ella respondió que le encantaría y, de hecho, ya habló con Jamie Lee Curtis al respecto.

Curtis dio recientemente muchas entrevistas mientras promovía la última entrega de la franquicia de ‘Halloween’, y declaró que le encantaría participar en una secuela de la icónica película adolescente si Lohan también lo hiciera. De acuerdo con Lindsay Lohan, Curtis se acercó a ella mientras filmaba ‘Falling for Christmas’ y que ambas hicieron una lluvia de ideas para una potencial secuela.

Jamie Lee Curtis ya tiene una idea interesante y muy graciosa. Dijo en Entertainment Tonight que “la doctora Coleman sería una abuela, y ver a Lindsay tratar de ser una abuela me da mucha risa, y luego yo ser una abuela tratando de cuidar a unos bebés me da mucha risa, así que asumo que será algo o no será nada, aún no lo sabemos”.

La trama tiene potencial y, seamos honestas, la película podría llegar muy pronto. Estamos en la era de la nostalgia y las secuelas y reboots abundan en la industria. Si tanto Lindsay como Jamie Lee Curtis están dispuestas a hacer ‘Un viernes de locos 2′, seguramente ocurrirá pronto.

En otras noticias, Fallon también le preguntó a Lindsay Lohan sobre una secuela de ‘Chicas pesadas’, a lo que ella simplemente respondió que depende de Tina Fey...

