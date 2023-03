México mágico: la tragedia que ‘corrió’ a Guillermo del Toro del país

Del Toro reveló que se habría quedado en México toda la vida, hasta que algo le cambió la vida.

Por qué Guillermo del Toro no vive en México si está tan orgulloso de invadir el cine con talento mexicano; la pregunta que muchos nos hemos hecho, sobre todo por dejar muy claras sus raíces cuando presenta su trabajo en otros países.

Guillermo del Toro es uno de los máximos representantes del cine a nivel mundial, de hecho, recientemente fue galardonado con el Oscar a Mejor Película Animada con ‘Pinocho’ y todos los mexicanos estamos orgullosos de él.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pero, ¿por qué el cineasta no reside en su país de nacimiento?

Por qué Guillermo del Toro no vive en México

Guillermo del Toro es una de las celebridades mexicanas que dejó su país, pese a que esta decisión no fue fácil; el cineasta pensó que era lo mejor para mantenerse a salvo.

Fue un suceso que marcó un antes y un después en su historia y la de su familia, pues, por desgracia, fue testigo del secuestro de su padre en 1998.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Del Toro reveló que se habría quedado en México toda la vida, pero fue el suceso de su padre el que cambió todo… hasta que las cosas se acomodaron para quedarse a vivir en Estados Unidos.

“Me hubiera quedado en México toda mi vida, pero el secuestro de mi padre en 1998 cambió mi vida. Empecé haciendo películas en Estados Unidos porque tenía mucho dinero por mi primera película en México, Cronos. Empecé a trabajar en la industria americana, después pensé que me quedaría haciendo películas españolas, entonces… nunca estuvo planeado, solo pasó”, reveló Guillermo del Toro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Fue toda una pesadilla para Guillermo del Toro y su familia

A través de una antigua entrevista con The Hollywood Reporter, el cineasta abrió su corazón para contar que se enteró de que su padre había sido secuestrado luego de que su hermano mayor lo llamara por teléfono.

“Recibimos una llamada telefónica y nos indicaron que no contactáramos a la policía. Mi hermano mayor me llamó y me dijo: ‘Se lo llevaron’, y no necesitaba dar explicaciones. Sabía lo que quería decir”, contó el director de ‘El laberinto del fauno’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Del Toro explicó que los delincuentes le pedían un millón de dólares para que dejaran libre a su padre, Federico, sin embargo, no contaban con ese dinero tras la inversión de la cinta ‘Mimic’.

Pasaron setenta y dos días del secuestro para que Federico del Toro regresara a casa con su familia y eso sucedió gracias a la ayuda de James Cameron, quien contrató un negociador que dio 250 mil dólares por el rescate.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Llamé a Jim Cameron, que era un buen amigo, ha sido un buen amigo durante 25 años. Lo llamé y le dije: ‘¿Qué hago?’ Porque pensé que Jim era una persona muy sabia”, continuó.

Tras las secuelas del terrible evento que vivieron, el cineasta y su familia decidieron irse a Estados Unidos a finales de 1998, aunque lo hicieron con pocos recursos económicos, lo veían como un cambio obligatorio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte