“Esta soy yo natural”: Lele Pons muestra orgullosa su celulitis y manda mensaje de amor propio

La influencer dejó atrás los filtros para enviar un mensaje de body positive.

Eleonora Pons Maronese, mejor conocida como Lele Pons, se ha convertido en los últimos años en una de las creadoras de contenido más importantes y famosas de la audiencia hispana.

Nacida en Venezuela y radicada en Los Ángeles, California, la influencer de 25 años se ha destacado por hacer divertidos videos para diferentes plataformas que son solo minutos de publicación pueden llegar hasta obtener miles de vistas, sin mencionar su carrera en la música que se remonta a hace un par de años.

Querida y conocida en las redes sociales en las que los usuarios se dejan ver con filtros, recientemente Lele Pons compartió una publicación dejando ver su lado más real.

La también sobrina de Chayanne, publicó un par de fotografías en Instagram en las que dejaba a plena luz del sol y sin ningún filtro, la celulitis que tiene en los glúteos, además, posando sin ninguna gota de maquillaje.

Para acompañar las fotografías, la cantante escribió un mensaje de amor propio dedicado a sus más de 48 millones de seguidores:

“Muestra tu celulitis 💪🏼❤️ exponiéndome! ¡Siempre he sido súper insegura cuando se trata de mi celulitis! Trato de ocultarlo tanto como puedo en las fotos. Pero hoy no lo haré! Esta soy yo natural. A quién le importa si los demás juzgan... Acéptate y ten confianza 💪🏼”.

Un mensajes que fue aplaudido por sus seguidores y diversas celebridades y amigos de la cantante, entre los que destacaron el de su novio, el cantante Guayna con un “Te amo babe”, así como el de Aracely Arámbula con un:

“Somos humanos y lo más bonito es vivir sin juzgar todas las mujeres tenemos celulitis y es la lucha constante pero la aceptación es la cura para el Alma y para ser Felices la perfección está en la aceptación no en lo que les guste o no a la gente. Bravo mi Lele bella me encanta que tanta gente que te sigue vea que eres real 🙏🏻♥️ una gran niña Love”.

El bullying del que fue víctima Lele Pons

Hace un tiempo, Lele Pons compartió que fue víctima de bullying en la secundaria por su aspecto físico, sin embargo, eso la hizo volverse más fuerte y hoy en día, con la fama que ha ganado no le avergüenza hablar de ello.

De hecho, no es la primera vez que muestra en redes sociales cómo lucía durante su adolescencia, pues en marzo de este 2022, compartió una serie de fotografías de comparación entre su antes y ahora, en las que agregó en la descripción: “Exponiéndome a mi misma”. Sin miedo al “qué dirán” y dejando ver a simple vista su evidente transformación física.