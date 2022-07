“No nos arrepentimos”: La declaración (completa) de Molotov que causó polémica con Christian Chávez

La banda de rock aseguró que su polémica canción es un “himno LGBT” y el actor alzó la voz.

“P*to”, una de las canciones más famosas del grupo de rock mexicano, Molotov, sigue causando mucha polémica, pues en la actualidad personas de la comunidad LGBT la siguen recordando como la canción con la que les hicieron bullying por su identidad u orientación sexual.

Con todo el revuelo que ha causado a lo largo de los años la letra de esta canción señalada como homofóbica y en el marco de la celebración del orgullo gay, los integrantes de la banda aseguraron que lejos de ofender, es considerada como un himno para la comunidad.

¿Un himno para la comunidad LGBT+?

Tras dicha declaración, el exintegrante de RDB, Christian Chávez, alzó la voz en sus redes sociales y mencionó que dicha canción no lo representa e incluso contó fuertes anécdotas que vivió con ella.

“Hace poco vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov en la cual aseguran que el tema ‘P*to’ es una tema de la comunidad LGBTIQ. No, señores, no se equivoquen, es una canción que en mi caso, o en el de muchas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que correr a escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar, o éramos violentados. En lo personal, no solo fui violentado física, sino verbalmente, varias veces. Entonces, creo que sí se puede reivindicar una canción, pero no se puede decir que es un tema de la comunidad, porque es un tema que le dolió mucho tiempo a la comunidad y que muchas personas que han muerto en crímenes de odio, la última palabra que escucharon fue esa. Así que por favor un poco de respeto, porque no, esa canción no es de mi comunidad, esa canción no me representa, esa canción generó odio durante mucho tiempo, así que por favor un poquito de corazón cuando se hable de esos temas, porque una persona cisgénero heterosexual no puede hablar de este tema sin saber todo lo que hemos vivido los que estamos detrás”, dijo.

Molotov responde a polémica de años

Randy Ebright, el baterista de la banda de rock, hace unos días se pronunció en entrevista para Europa Press durante su gira por España y aseguró, justificando a Molotov una vez más, que “el grupo no se arrepiente de haber compuesto esa canción”. Incluso pidió a las personas comprender el contexto en el que fue escrita.

“Hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México. Allí se ha convertido en un himno. Si tú estás orgulloso de ser quién eres, no hay que sentirse ofendido”, dijo.

