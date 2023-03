Piqué no ha buscado a Shakira para regresar como asegura en TQG, pero no le creemos

Piqué no buscó a Shakira para regresar como dice en TQG

Al parecer, ‘TQG’ de Karol G y Shakira no solo contiene indirectas para Anuel AA y Piqué, sino también un par de mentiras… o eso es lo que dicen.

Tras el gran éxito de las colombianas, hubo varias personas a las que no les agradó ni un poquito que nuevamente se diera a entender que el ex futbolista ha buscado a la mamá de sus hijos para regresar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Juro que ya no eres bienvenido. Qué haces buscándome si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, se escucha cantar a Shakira.

Sin contar a los fans de Piqué, obvio destaca su círculo de amigos más cercano, quienes lo han apoyado en sus decisiones desde un principio, incluso mientras sostenía la infidelidad con Clara Chía.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Shakira mintió en ‘TQG’?

Cansados de las indirectas contra el deportista y su nueva novia, hicieron una declaración a medios locales, en donde aseguraron que la cantante mintió en ‘TQG’.

El entorno de Piqué reveló en ningún momento el ex futbolita buscó a Shakira, de hecho, aseguran que los famosos se llevan pésimo, y actualmente no se dirigen la palabra, pero viniendo de quienes solapaban una mentira, no nos sorprende que lo que tachan de ‘falso’, realmente sea verdad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“En ningún momento ha habido ningún intento de nada, pero de nada en absoluto por parte de Gerard. ¡Pero si es que todo este tiempo se han llevado fatal! Han sabido mantener las formas de cara a la galería en tanto no llegaban a un acuerdo, el dichoso convenio de separación. Pero ahora mismo ni se dirigen la palabra”, dijeron.

A pesar de lo que se ha dicho y rumorado alrededor de este par, una cosa sí es segura. Shakira no dejará de hacer canciones para expresar el dolor y enojo que le causó la infidelidad de su más grande amor.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ya fue ‘Monotonía’, ‘Session #53′, ‘TQG’ y en puerta está una colaboración con Manuel Turizo. ¿Será que Piqué nuevamente sea protagonista de un éxito de Shakira que la haga facturar y dejar de llorar?

Podría interesarte