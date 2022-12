Sólo se necesitan 100 preguntas para saber si tu novio te conoce bien o no, y aquí te traemos la lista para que por fin lo descubras.

Tod@s suponemos que una de las personas que más debería saber sobre nosotr@s es nuestra pareja, ya que es con quien más tiempo pasamos después de con nosotr@s mism@s, pero… ¿realmente es así? Puedes descubrirlo con estas 100 preguntas para saber si tu novio te conoce bien (o novia) y, también, para conocer qué tanto crees saber tú de él o ella.

100 preguntas para saber si tu novio te conoce bien

Las básicas

Siempre empieza preguntándole lo más sencillo, ya que si no puede contestar perfectamente bien cualquiera de este listado, es una mega red flag y es posible que no vaya a saber algo más profundo sobre ti.

¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuántos y quiénes son los miembros de tu familia? ¿En qué trabajas o qué estás estudiando? ¿Cuándo es tu cumpleaños y cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cómo se llaman tus mascotas (si las tienes)? ¿Cuáles son tus hobbies y actividades favoritas? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Cuál es tu serie y película favorita? ¿Qué canción es la que más te gusta? ¿Quién es tu artista o banda favorita? ¿Cuál es tu color preferido? ¿Por cuál postre tienes más predilección? ¿Cuáles son las 5 cosas que menos te gustan? ¿Tienes alguna enfermedad, alergia o padecimiento fuerte? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué personas no te caen bien? ¿Cuál es tu deporte preferido? ¿Cuáles son tus metas en la vida?

Las personales

Hay preguntas que no le contestaríamos a cualquier persona porque no queremos que usen esa información en nuestra contra o que se burlen de nosotros, y se requiere un nivel de confianza fuerte para que abramos nuestro corazón y nos sinceremos al respecto. Si realmente tu novi@ te conoce, sabrá responder a más de la mitad de estas preguntas.

¿Cuál es tu mayor miedo o fobia? ¿Qué cosas te hacen enojar muchísimo y no puedes soportar? ¿Cuál es tu talla de ropa (en playeras, blusas, pantalones, calzado…)? ¿Cuál es tu objeto favorito y la historia detrás de él? ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo y por qué? ¿Cuáles son las cosas que te hacen llorar o te ponen más sentimental? ¿Cómo prefieres que te llamen o qué apodo te gusta más? ¿Con qué miembros de tu familia te llevas mejor y peor? ¿Cuál es tu principal gusto culposo? ¿Qué manías tienes? ¿Cuáles son las cosas que más te apasionan? ¿Cuál es tu mayor sueño y tu sueño frustrado? ¿Qué lugar te trae los peores recuerdos y por qué? ¿Cuáles son tus creencias religiosas/espirituales? ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso de tu vida? ¿Cuál es tu recuerdo más preciado? ¿Cuál es el tema del que menos te gusta hablar? ¿Eres una persona introvertida o extrovertida? ¿Cuáles son las 5 cosas que más amas de ti mism@? ¿Cuáles son las 5 cosas que menos soportas de ti?

Las más íntimas

La intimidad es de las cosas más importantes en una relación de pareja, ya que muchas veces es donde uno se da más cuenta si es compatible con una persona o no, y si tu pareja no sabe qué te gusta y qué no en el “momento especial”, es muy probable que llegue un punto en donde decidas ya no seguir con ella.

¿Cuál es tu posición sexual favorita? ¿Cuántas parejas has tenido y con cuántas has tenido relaciones? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el momento de la intimidad? ¿Qué es lo que más te gusta que te hagan en la intimidad? ¿Cuáles son tus puntos más sensibles? ¿Te gusta que el momento sea rudo o dulce? ¿Tienes algún fetiche? ¿Qué prácticas sexuales son las que más te gustan (bondage, BDSM…)? ¿Cuál es tu fantasía sexual más grande? ¿En qué lugar te sientes más cómod@ teniendo relaciones? ¿Tomas algún medicamento anticonceptivo o preventivo? ¿Cuántas veces te gusta tener relaciones a la semana? ¿Qué es lo que prefieres hacer después de tener relaciones? ¿Cuáles son las cosas que más te prenden? ¿Qué música prefieres escuchar al momento de tener relaciones?

Las que fortalecen la relación

Si tu pareja ha estado al pendiente de ti y de lo que han construido juntos en los meses o años que llevan de relación, sabrá responder a estas preguntas sin problema alguno; si no, es mejor que te cuestiones si realmente vale la pena quedarte ahí.

¿Cuándo es su aniversario? ¿Cuál fue el primer regalo que le diste? ¿Cuál es el nombre de tu ex más reciente? ¿Cuál es el lugar que más ha marcado su relación? ¿Cuáles son las 5 cosas que más amas de él/ella? ¿Cuáles son las 5 cosas que menos te gustan de él/ella? ¿En dónde y cómo se conocieron? ¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte que han vivido juntos? ¿Quieres tener hijos (y cuántos)? ¿Cómo te imaginas (o imaginabas) que sería su vida juntos? ¿Cuál fue la primera cosa que compraron juntos? ¿Cuál es el viaje que más quisieran hacer como pareja? ¿Cuándo o cómo fue la primera vez que se dijeron “te amo”? ¿Cómo se hacen llamar cuando hablan uno del otro (amor, mi vida, gordo…)? ¿Qué nombre le pondrías a tu primer/a hij@?

Las de detalle

Hay cosas muchísimo muy personales que sólo un/a mejor amig@ o confidente cercan@ sabría, ya sea porque se dio cuenta al observarte o porque se lo dijiste alguna vez pero no quisiste ahondar al respecto. Si tu pareja es ese/a confidente, seguro podrá responder a estas preguntas sin problema.

¿Cuál es el tipo de ropa que más usas y en qué color te agrada más? ¿Eres una persona que se enferma seguido? ¿Cuántas veces has ido a terapia y por qué razones? ¿Tienes alguna muletilla al hablar o una frase que repitas mucho? ¿Cuál es tu palabra favorita y por qué? ¿Cómo es tu aseo personal? ¿Cuál es tu fragancia o aroma favorito? ¿Cuál de tus sentidos es el más sensible? ¿Qué cosas te causan ascos? ¿Quién es tu persona favorita en el mundo y por qué? ¿Tienes algún trauma o suceso del pasado del que casi no te guste hablar? ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Qué cosas no estarías dispuest@ a hacer ni aunque te pagaran? ¿Quién es la persona que más te lastimó en la vida? ¿Quién es la persona de la que más aprendiste en la vida?

Las de información adicional

Estas preguntas son más específicas y puede que tengan más de una respuesta correcta, por lo que a través de ellas podrás saber qué concepto tiene tu pareja de ti o qué tanto se acuerda de ciertos momentos que le platicaste de tu pasado o de futuros alternos.

¿Por qué razón sería más sencillo que te arrestaran? ¿Cuál es tu pesadilla más recurrente? ¿Con qué número asocias más tu suerte? ¿A qué celebridad te gustaría conocer y qué harías si sucediera? ¿A dónde te irías a vivir si tuvieras la oportunidad? ¿Cómo consideras que sería la “cita perfecta”? Si pudieras vivir en la realidad de una serie, película o libro, ¿cuál sería? Si tuvieras que definir tu vida en una canción, ¿cuál sería? ¿Con qué personaje te identificas más? ¿Cuáles son las cosas que te causan más gracia y por qué? ¿Cuál es el recuerdo de tu infancia que más tienes presente? ¿Cómo te visualizas en el futuro? ¿Cuál es tu definición de felicidad, éxito y amor? ¿A qué persona que ya no está contigo desearías volver a ver? ¿Qué piensas de la vida después de la muerte?

Hay muchas más preguntas que le puedes hacer a tu pareja para saber qué tanto conoce de ti, y seguro se te irán ocurriendo varias cuando juegues a hacerle este cuestionario; si las quieres compartir, puedes comentarlo en nuestros canales digitales, y si buscas otras actividades para hacer en pareja o con amigos, aquí te dejamos algunos contenidos, como estos 10 juegos para tomar shots que quizá no conocías; las mejores películas de Navidad románticas que puedes ver en Netflix; o películas eróticas que puedes ver en Netflix.

