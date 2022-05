Azafata calma a bebé que lloraba desconsolado durante vuelo y conmueve a pasajeros

Con instinto maternal y mucho amor, la azafata logró tranquilizar al bebé de un pasajero en Brasil.

Una azafata en Brasil se llevó el título de ‘heroína sin capa’ luego de que apoyara a un pasajero en aprietos.

Resulta que durante un vuelo de Brasilia a Cuiabá un padre tuvo que lidiar con el estrés de su hijo, quien no paraba de llorar desconsolado. El pobre papá no pudo calmarlo y se estresó al pensar que posiblemente el llanto de su pequeño estaría molestando a los demás pasajeros.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pero una heroína llegó a su rescate, o mejor dicho, la azafata de la aerolínea, y trató de tranquilizar al niño.

De acuerdo por lo narrado por Raphael Aquilles, uno de los pasajeros del mismo vuelo, la mujer intentó distraer al pequeño con algunos juegos sin éxito, por lo que después su instinto maternal y empatía por la situación hizo que lo cargara en sus brazos para calmarlo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Conmovido por la situación, Aquiles comenzó a grabar el tierno momento entre la azafata y el bebé, quien inmediatamente al sentir su cariño se tranquilizó por completo y se quedó dormido.

“Cuando volaba de Brasilia a Cuiabá vi algo que me hizo resplandecer. Un hermoso bebé estaba con su padre y lloraba mucho. La azafata se le acercó y le trajo pegatinas para que jugara, pero aun así el pequeño seguía llorando. Después le trajo unos vasitos pero no dejó de llorar, así que para mi sorpresa lo tomó en su regazo y se quedó un rato con él hasta que el pequeño se durmió. Me encantó la empatía y la dulzura de la actitud de esta azafata de @azulinhasaereas, pues no cumplió solo con su papel ni con su trabajo, sino que también demostró amor, cariño y empatía ante esa situación”, escribió el pasajero.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El video compartido en Instagram por el usuario pronto se viralizó y se llevó el aplauso de los internautas, quienes agradecieron la gran labor de la azafata.

“Me encantó, personas como ella son las que necesitamos en el mundo, gracias por hacerme ver que aún hay alguien como tú que hace que nuestro mundo sea mejor. Dios te bendiga guerrera llena de amor y mucha luz”, escribió una usuaria.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte