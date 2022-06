Cómo comenzar a ser runner y no morir en el intento

Mantén la motivación y sigue esta serie de consejos básicos. ¡Lo lograrás!

No es necesario que sea inicio de año para fijarnos un nuevo propósito. Así que no importa cuándo leas esto. Sigue esta serie de consejos básicos para iniciarte como runner y no morir en el intento.

Runners en el mundo

De acuerdo con el informe anual de Strava, una red social basada en Internet y GPS enfocada en deportistas como corredores y ciclistas, la pandemia por Covid-19 repuntó en un boom deportivo, esto quiere decir que sí, mucha gente que no levantaba ni un dedo se ánimo a comenzar a ser runner o ciclista.

A nivel mundial, los runners corrieron en promedio 6.2 km. Los hombres corren entre 6.5 km y las mujeres alrededor de 5.5 km. ¿Y sabes cuánto tiempo les tomó de su día? Para ellos solo 38, y para ellas 37 minutos, respectivamente.

Así que la próxima ves que pienses que te hace falta tiempo, acuérdate de estos datos, ponte los tenis y anímate.

¡Vamos a correr!

Elige unos tenis para correr que sean cómodos, que amortigüen la pisada y que te brinden estabilidad. Esto evitará lesiones y te sentirás bien al entrenar, y por ende lo seguirás haciendo.

Durante los primeros entrenamientos no te fuerces demás, puedes comenzar caminando cinco minutos para calentar, y después empezar a trotar o correr a paso lento. Es decir, intervalos cortos y lentos.

El punto anterior es para obtener algo de condición física, y ya después podrás fijarte un tiempo o distancia de entrenamiento acorde a las metas que quieras lograr.

¿No habías leído esto y corriste demasiado rápido? Algunas de las consecuencias de no calentar o sobrepasarnos pueden ser el dolor o las lesiones. Una solución completa y diferenciada para que disminuya el malestar en vísperas de tu siguiente entrenamiento puede ser Dolo-Neurobión.

Se trata de un analgésico y antiinflamatorio para dolores mixtos. Dolo-Neurobión por su combinación de diclofenaco que ayuda a aliviar el dolor y a reducir la inflamación y Vitaminas B que actúan sobre las fibras nerviosas. Por lo que te alivia dos veces más rápido.

El dolor de espalda baja (lumbalgia), dolor de cuello (cervicalgia), dolor del nervio ciático, e incluso el dolor muscular son los dolores mixtos más frecuentes. Por ello, lo mejor es tener paciencia e ir acostumbrando a tu cuerpo a las exigencias del running.

Motivación, no estás sola/o

Por último, y no menos importante, de acuerdo con la psicóloga Alejandra Mireles, algunos puntos clave para que iniciar este nuevo hábito sea fácil son: en verdad desearlo y estar motivados.

Y una vez que estamos convencidos de ello, observar las herramientas con las que contamos o son necesarias para llevarlo a cabo. ¿Ya tienes tenis?

Lleva un registro. Utiliza lo que mejor te funcione, un pizarrón, un calendario, el punto es que tengas dónde visibilizar lo que has hecho o no has realizado, y por qué. Y cuando logres tus objetivos o una pequeña meta date un premio.

¿Sabías que leer más sobre tu meta te puede acercar a ella? Por ejemplo, lee más sobre runners, o tomate fotos cuando salgas a correr, o escribe tus planes sobre ello. Este tipo de información nos acerca a lo que deseamos.

Sé paciente con tu cuerpo, y en caso de excederte recuerda que Dolo-Neurobión alivia el dolor dos veces más rápido incluso cuando es dolor mixto.

