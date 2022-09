¿50-50? ¿Cómo debería ser la repartición del gasto en pareja?

¿Es verdad que los gastos en pareja deben irse 50-50?

Cuando comienzas a vivir en pareja, al principio todo puede ser de color de rosa pero con el paso del tiempo los problemas pueden ir apareciendo, y la mayor parte del tiempo, éstos pueden ser a causa de los ingresos.

Desde no coordinarse a la hora de hacer limpieza hasta poner en duda quién aporta más y quién no, esos pueden ser problemas frecuentes en una pareja (aunque solo sean novios, no nos referimos solo a los matrimonios).

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los problemas económicos incluso pueden ocasionar una separación, de acuerdo al sitio de asesoría financiera ‘Resuelve tu deuda’, ante ello es importante analizar la situación porque el amor no puede terminar por malos entendidos de dinero.

Repartición de gastos

Desde antes de mudarte con tu pareja (ya sea un noviazgo o matrimonio) hay que poner las cosas claras sobre la mesa, ambos deben de tener los mismos objetivos y esa ambición por crecer juntos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Repartirse las tareas del hogar es tan importante como repartir los gastos y no debería haber alguna “pena” o disgusto al respecto, pues por eso acordaron comenzar a vivir juntos, para compartir y a la vez colaborar entre ambos.

¿Repartir los gastos 50-50?

En una pareja lo más importante es la comunicación, así que antes de repartirse como tal los gastos (el punto anterior) deben de ser claros en cuanto a sus ingresos individuales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aunque muchas veces hemos escuchado y apoyado el famoso “50-50″ o “mitad y mitad” (y la mayoría de las veces es lo mejor) también hay que ser consientes de que no todos ganamos lo mismo, así que lo ideal en caso de una brecha salarial en pareja, sería pagar cada uno la parte proporcional que le corresponde tomando en cuenta los ingresos netos.

También se vale pensar individualmente

Aunque quieras compartir todo con tu pareja, en exceso tampoco es lo mejor, pues cada uno también tiene gustos y una vida individual. Así que de acuerdo a expertos financieros como Adriana Laudino, asesora financiera y creadora de ‘Ahorro Bonito’ lo mejor es repartir los gastos en tres rubros: Lo tuyo, lo mío y lo nuestro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La comunicación en una pareja es fundamental es por eso que no debería de darles miedo hablar de dinero, más vale saber desde el principio cómo se organizaran a tener peleas consecuentes de ello. Son un equipo en la vida y también en las finanzas.

Podría interesarte