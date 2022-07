Copa menstrual: Las cosas que nadie te dice al usarla por primera vez

Este producto de higiene menstrual se ha convertido en el favorito de muchas personas, pero usarlo no es tan sencillo como parece.

Desde que llegó la copa menstrual a nuestras vidas, las mujeres y personas menstruantes hemos difundido los múltiples beneficios que tiene usarlas, siendo la comodidad y el ahorro económico que representan, los principales argumentos de quienes nos hemos enamorado de este objeto.

Existen blogs, TikToks, hilos de Twitter y más, que explican los pros de usarla, pero las maravillas que te pintan las usuarias de la copa menstrual, no incluyen en algunas ocasiones la advertencia de que acostumbrarte a ella puede ser complicado y que pasarán varias semanas, incluso meses para que te adaptes a ella.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Hay que resaltar, que no todos tienen la misma experiencia, y que si has decidido no recurrir a la copa como tu aliado en los días que llega la menstruación, no debes de sentir culpa.

Por otro lado, si elegiste este producto aprobado por la Cofepris para tu periodo menstrual, este artículo tiene el único objetivo de advertirte sobre algunos problemas que se pueden presentar, para que no te desesperes si eres novata y estás empezando a integrarla en tu vida.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En algunas ocasiones duele ponértela

Aunque está diseñada con un material especial para que se pueda manipular dentro de la vagina, en algunas ocasiones y debido a cuestiones como problemas hormonales o cambios en el ciclo, no existe una lubricación adecuada, por lo que al insertarla duele y si a esto le sumas los cólicos, puede ser una sensación muy incómoda.

Los expertos recomiendan a las mujeres que sufren de problemas en la lubricación, así como a las personas que no han iniciado su vida sexual, que en dado caso de que se presente dolor al insertarla, lo mejor es apoyarse de un lubricante para que resbale con facilidad dentro de la vagina. Otro tip es mojarla antes de usarla.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Vas a manchar la ropa interior

Uno de los beneficios de la copa, es que puedes usarla hasta por ocho horas sin cambiarla, esto dependiendo de tu flujo vaginal o las posibilidades que tengas para vaciarla en determinado momento. Lo que nadie te dice, es que al principio acostumbrarte y dominar la manera en la que la introduces para que quede puesta correctamente, es un proceso que lleva semanas o meses.

En este periodo de práctica quizá se presenten varias fugas que terminen manchando tu ropa interior, por lo que es recomendable que si vas a salir de casa y pasarás mucho tiempo fuera, lleves una toalla sanitaria como emergencia para sentirte más segura o cargues contigo una pantie de repuesto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Eso sí, cuando ya dominas la técnica para ponértela, la copa se convierte en tu mejor aliada y fuera de los cólicos, esos bajones que se sienten cuando usas toallas o tampones, son casi imperceptibles. Además te puede ayudar a practicar deportes o ponerte ciertas prendas sin que exista el riesgo de mancharte.

El arte de vaciar la copa menstrual

Es importante señalar que por salud e higiene, no debes pasar más de 12 horas sin vaciar tu copa y volverla a introducir dentro de ti. Dicho esto, uno de los problemas de los que nadie habla, es que a menos de que estés todo el día en tu casa, existen ocasiones en las que es muy difícil poder cambiártela.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El reto aumenta si estás en un concierto, en un lugar que no tiene baños públicos o en carretera rumbo a un viaje que durará horas, si a esto le aumentas que te encuentras en ese día del ciclo en el que el flujo es bastante abundante, el pánico llega a ti.

Conforme van pasando los meses, podrás darte cuenta, cada cuánto debes cambiarla para que no sufras derrames que manchen tu ropa, y así poder prevenirte.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO









Podría interesarte