Cosas que los millennials no podremos adquirir y que nuestros papás sí lograron

Parece que nuestra generación está destinada a resignarse con un futuro que parece inalcanzable.

Si naciste entre 1981 y 1996 perteneces a los millennials y aunque mucho se ha dicho de las personas que conformamos esta generación, la realidad es que no es por ser pesimistas pero nuestro futuro con respecto al bienestar, la estabilidad económica y el medio ambiente no parece tan prometedor.

La mayoría de nuestros padres y abuelos pertenecen a la generación X o a los Baby Boomers, y en los últimos años se han encargado de criticar a los nacidos a finales de 1980, e incluso cuestionarlos sobre su poca estabilidad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cuántas veces no has escuchado a tus papás o tus tíos preguntar por la boda, la casa, el posgrado y hasta las opciones que tienes para tu retiro?

Incluso aunque nos lo tomemos a broma, el meme de “nunca me recuperaré financieramente de esta compra”, en el que compara que nuestros familiares mayores ya tenían casas y terrenos en sus veintes y nosotros quizá suframos económicamente durante meses por comprarnos unas botas, refleja lo que muchos estamos viviendo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No se trata de pesimismo, se trata de cifras. Se han hecho varios estudios, en los que reflejan que las personas pertenecientes a la generación x o a los baby boomers, piensan que los millennials no podemos comprar cosas que ellos sí pudieron, debido a que gastamos en cosas innecesarias como Netflix, café de Starbucks o tenis costosos.

La realidad no puede estar más alejada de estas afirmaciones, ya que existen cosas que ellos pudieron comprar y que quizá nosotros nunca logremos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La vivienda

Suena terrible, pero a menos que tus padres piensen heredarte su departamento, casa o terreno, será muy difícil que puedas adquirir una vivienda propia, esta debido a varios factores:

De acuerdo con un portal especializado en bienes y raíces que realizó una encuesta a los jóvenes mexicanos, el 70% de la generación millennial se siente incapaz de poder costear el precio de una casa.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Según información presentada por especialistas, el valor medio de la vivienda en 1980 era de 85 mil pesos. Ahora el precio medio de una vivienda en el primer trimestre de 2022 es de 1.5 millones.

Por otro lado, la FED realizó un estudio en el que habló sobre los bajos ingresos que perciben los pertenecientes a esta generación en todo el mundo, y concluyó que una de las limitantes es debido a la gran recesión de 2007.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Según la investigación, los ingresos de una persona encargada de los gastos de toda una familia que trabajaba a tiempo completo de la generación X y un baby boomer ganaban 18% y 27%, respectivamente, más que un millennial. Para las mujeres, la diferencia es del 12% y 24%, respectivamente.

Seguros médicos y de vida

Para empezar, en la actualidad existen muchas empresas que trabajan con modelos outsourcing (aunque ya estén prohibidos en México), con los cuales no generas antigüedad, no tienes derecho a cotizar en el Infonavit para un crédito hipotecario, además de que no cuentas con seguro médico.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Muchos millennials trabajan bajo este esquema o el de freelance, por lo que al no tener seguro médico o de vida, quedan desprotegidos y tienen que gastar por su cuenta en este tipo de servicios.

Si a esto le sumamos que los salarios promedio en México están entre 5 y 12 mil pesos al mes, la realidad se vuelve mucho peor, ya que a muchos no les alcanza para pagar sus propias pólizas de seguro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Independizarse a temprana edad

Otra frase típica de los familiares que pertenecen a otra generación es la de “a tu edad ya me había salido de casa de mis papás”.

La realidad es que de acuerdo con un estudio de DadaRoom.com, los millennials mexicanos empiezan a independizarse a los 28 años, esto debido a que las situaciones de salarios bajos, empleos inestables, así como inaccesibilidad a un préstamo hipotecario, hacen que el poder pagar una renta sea casi imposible de costear.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO













Podría interesarte