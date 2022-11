El mágico y sensual significado de tatuarse una sirena

Si tienes un alma marina y libre, adoras las sirenas y quieres tatuarte una, quizá te identifiques con lo que te vamos a decir.

Así como el tatuaje de Medusa, que es un símbolo de resiliencia y resurgimiento después de un evento traumático (específicamente relacionado con experiencias de abuso), los tatuajes de sirena tienen su propio significado. Algunas veces es mágico, otras es una referencia a una vida libre y despreocupada, con una melena “flotando revuelta entre la arena y el mar”, como dice la canción. Si estás considerando llevar una sirena en tu piel, te gustará saber esto y pensar si va con tu personalidad (o con la persona que quieres ser).

Las sirenas son criaturas mitológicas que representan la unión entre dioses y criaturas marinas. Aunque casi siempre son representadas como hermosas mujeres con cola de pescado, las sirenas originales son en realidad aves con torsos femeninos. Su melodiosa voz es una de sus características más importantes: con ella pueden atraer a los marineros... y ahogarlos en el fondo del mar.

¿Qué significa el tatuaje de sirena?

Tener un tatuaje de sirena representa el poder persuasivo de la feminidad, la sensualidad como una fuente de poder (y no como vulnerabilidad). Estas representaciones en la piel suelen mostrar a las sirenas en su aspecto más libre y despreocupado. Son mujeres libres, que nadan sin limitaciones y no se atan a una sola tierra ni a un solo amor. También pueden ser una muestra de tu predilección por el mar, el azul turquesa de las olas y la vida que en ellas se esconde.

Las sirenas se asocian a Afrodita y Venus, que a su vez son símbolos de belleza y sensualidad. Pero también tienen un lado oscuro que tiene que ver con la atracción de los hombres del mar hacia ellas. Sí, son hermosas, pero también peligrosas. Una combinación ganadora.

En ‘La Sirenita’, Ariel entrega su voz a cambio de convertirse en humana para estar con el príncipe Eric. Pero las verdaderas sirenas no entregan su voz por un hombre (al menos no en la mitología). Es más: no van a la superficie por él, sino que él va hacia ellas, embelesado por su voz.

Esta es, una vez más, una historia de hombres que acusan a las mujeres de brujería; de usar sus poderes de seducción para hacerles daño. Pero llevar una sirena tatuada puede recordarte siempre esa dualidad: ser femenina no es ser débil, ni ingenua. Es por esa razón que, así como las brujas, las sirenas son una figura que representa el poder femenino. No como un arma, sino como un símbolo de belleza y libertad.

