Ferny Ruiz y su lucha por un feminismo que incluya a todes

Ella es Ferny Ruiz, activista, conferencista, creadora de contenido y —en sus propias palabras— ajonjolí de todos los moles.

Para muchas es cada vez más evidente que no hay una sola forma de ser feminista, y que el reclamo y la lucha no pueden ser solo para “tirar el patriarcado”.

Para la activista y creadora de contenido Ferny Ruiz, son muchos feminismos y entre más incluyentes, se erradicarán más desigualdades.

“Por mi situación, he sido excluida siempre y no puedo permitirlo, yo busco crear espacios seguros y plurales; mi tribu es un feminismo que nos incluye a todas: mujeres trans, mujeres con discapacidad, trabajadoras sexuales, disidencias sexogenéricas, mujeres racializadas, mujeres con cuerpos grandes...”, explicó en entrevista.

Entender así su lucha no fue inmediato. Primero se identificó como feminista y luego su perspectiva evolucionó.

¿Cómo llegaste al feminismo?

Fue muy involuntario, yo comencé involucrarme y a llamarme formalmente feminista por ahí de 2019, aunque desde antes entendí que ya peleaba por la causa.

Llegué a este camino por Maryangel García Ramos, una activista de Monterrey, que se acercó conmigo para invitarme a su colectivo Mexicanas con Discapacidad. Ahí abrí los ojos y vi todas estas opresiones que vivimos no solo por ser mujeres sino por ser mujeres con discapacidad.

¿Cómo ha evolucionado tu feminismo y papel dentro del movimiento?

Ahora entendiendo que no hay una sola forma de ser feminista y que hay muchas formas de involucrarse y aportar.

Por ejemplo, yo nunca he ido una marcha del 8M, solo fui a la de 2020. Por mi discapacidad no pude ir a la marcha entera, pero fui a la concentración, de hecho ir a una marcha con discapacidad es casi imposible, al menos en México.

Pero hago activismo desde 2008 y lo he hecho old school: colectas, eventos, reuniones con políticos, en campo tal cual. De hecho malmiraba a lo que llaman “activistas de redes”. Hoy entiendo que también ese activismo tiene un papel importante.

Cuando entendí eso, entendí también que no hay una sola forma de ser feminista. Encontré mi tribu y sigo aprendiendo nuevas formas de aportar al movimiento a partir de mis conferencias, mi stand-up y mi contenido en línea.

Ferny siempre se asumió aliada y cercana a la comunidad LGBTIQ+. Después de un proceso de introspección, se entendió también como una mujer bisexual y lo compartió con sus seguidores en redes en 2022.

“Fue un proceso y escarbar y preguntarme por qué tardé tanto. ¿Cómo fue que me tomó 35 años. Hoy sé que en parte es porque nunca vi a alguien como yo, una chica con discapacidad siendo bisexual”, reflexionó.

¿Cómo va a ser este 8M después de salir del clóset el año pasado, Ferny?

El feminismo me abrió los ojos en muchos sentidos. Crecí en un entorno super competitivo, pero a partir del feminismo aprendí que las mujeres no éramos competencia y pude admirarlas desde otra perspectiva y eso me llevó a entender que el amor es amor y que para mí viene en muchos empaques.

Cuando empecé a dar conferencias yo decía que el cuerpo es solo la envoltura del alma y ahora tiene mucho sentido, me di cuenta que eso, mi bisexualidad, siempre estuvo ahí.

¿Ha cambiado algo en ti desde entonces?

Sigo siendo yo, solo me estoy dando cuenta que me gusta un nuevo sabor de helado, por así decirlo.

Y con respecto al 8M, creo que cambia el sentirme más dueña de mí.

Además del activismo, ¿qué más disfrutas?

Todos tenemos muchas aristas, soy más que activismo, hago comedia, empecé a hacer stand-up, me gusta mucho la moda, el pop culture, pero ya que lo preguntas, tengo una teoría del capacitismo: genuinamente yo soy super básica y ordinaria, solo que como vivo con discapacidad a la gente le parece increíble que me gusten otras cosas, aunque me guste lo mismo que a todos.

Imagínate: en el antro me han dicho que me admiran mucho, literalmente me lo han dicho mientras canto “si tu novio no te mama el culo”. Y es que crecimos en esta sociedad capacitaste en la que aprendimos a ver a las personas con discapacidad como de tercera o de cuarta o que venimos a sobrevivir más que a vivir.

Más sobre Ferny

A Ferny Ruiz la puedes encontrar en todas las redes sociales como ItsFernyRuiz; su humor negro, gusto por la moda y acento norteño de Chihuahua te van a cautivar.

En 2021 publicó su primer libro Desastre sobre ruedas en el que cuenta su historia y lucha interna contra la que ha tenido que pelear durante toda su vida para aceptarse tal y como es: con discapacidades y capacidades.

