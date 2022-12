Joven termina su tesis y encuentra carta de su abuelo fallecido felicitándola

Eve Iglesias compartió en un hilo de Twitter los detalles de la historia y conmovió a miles de internautas.

No estamos llorando, tú estás llorando... o bueno, mejor dicho vas a llorar después de leer esta historia.

Eve Iglesias es una joven que conmovió a internet entero tras contar en un hilo de Twitter la hermosa coincidencia que vivió tras terminar su tesis de la escuela. Resulta que el mismo día que entregó su trabajo final volvió a su pueblo natal y encontró en su ventana un sobre, el cual ella pensó que se trababa de uno de los tantos que sus abuelos le habían dado en el pasado para regalarle dinero.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El viernes entregué el trabajo final de tesis. Sábado a la mañana ya tenia la nota, aprobada.

Vuelvo al pueblo, a mi casa. Cuando entro al cuarto, veo en la ventana un sobrecito escrito, al cual no le doy mucha bola porque mis abuelos siempre que nos regalan plata nos lo dan en+ — Eve Iglesias (@EveIglesiass) November 17, 2022

Cuando notó que todavía tenía dinero, pensó que quizá era un sobrecito reciente enviado solo por su abuela, pues su abuelito había fallecido en 2016 y su abuelo siguió la tradición algunos años después. Abrió la carta que acompañaba el dinero y leyó la frase: ‘Feliz fin de una etapa’ firmada por ambos abuelitos.

“Me emocionó, porque pensaba que mi abuela le había pedido a mi mamá que me lo deje ahí, y firmó por los dos para felicitarme también en nombre de mi abuelo”, escribió.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Me pongo a leer, y decía “feliz fin de una etapa”, firmado por mi abuela Cristi, y mi abuelo Jorge que falleció en 2016.

Me emociono, porque pensaba que mi abuela le había pedido a mi mamá que me lo deje ahí, y firmó por los dos para felicitarme también en nombre de mi abuelo + pic.twitter.com/KS97FXqvOP — Eve Iglesias (@EveIglesiass) November 17, 2022

La sorpresa llegó cuando su mamá le confesó que era un sobre perdido entre sus cosas que encontró hace días y fue entonces que Eve se dio cuenta que no se trababa de un regalo reciente y de hecho estuvo guardado durante seis años más o menos.

“Entonces, ese sobre, estaba guardado hace 6 años. Tuvo SEIS años para que alguien lo encuentre, podría haber salido en cualquier otro momento. Y llegó a mis manos en uno de los días más importantes para mi. Ni un día mas, ni un día menos. Y no decia “feliz cumpleaños”, me felicitaba por finalizar una etapa, tal como estaba sucediendo ese día. Mi abuelo fue el abuelo mas presente del mundo. Que si creo que el muy hdp se encargó de estar presente en ese momento aún estando desde otro plano? Sí. Que si todavía me siguen demostrando que el alma sigue con nosotros y lo único que se va es el cuerpo? También. Sigo flasheada, qué increíbles las conexiones, qué afortunada soy”, escribió.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Reacciones en Twitter

La historia emocionó tanto a los internautas, que varios de ellos confesaron haber llorado tras leer el hilo de Twitter y por ello la joven lanzó un tierno mensaje.

“No puedo creer a la cantidad de gente que hice llorar, perdón, les deseo que si tienen a alguien que ya no está físicamente, puedan abrirse y conectar porque siempre, siempre nos mandan señales. No hay que enojarse ni exigirlo, pasa cuando conectamos desde el amor. Los abrazo!”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Desde hace 6 años me enseñas y demostras que dos almas que se aman, nunca, nunca se van a separar.

Te amo tanto viejito, para siempre, tu estrellita❤️‍🩹⭐️ pic.twitter.com/YQcw66Pqjd — Eve Iglesias (@EveIglesiass) November 18, 2022

“Qué precioso, así es mi abuelo, me visita cuando menos lo espero y su espíritu hace tanto ruido para que nunca pueda pasar desapercibido. Me hiciste llorar”; “Tal cual! Aparecen cuando menos lo esperas y te invade el cuerpo de paz. Me alegro mucho que puedas conectar con él. Te mando un abrazo”;” Qué lindo lo que contás! Mis abuelos hacían lo mismo. Mi abuelo siguió firmando por mi abuela. Y tengo los sobrecitos guardados!”, fueron algunos de los comentarios.

Podría interesarte