No tener expectativas y otros consejos de una pareja que se conoció a través de una aplicación de citas

Alejandra y Emilio se conocieron por una aplicación y desde el primer momento hicieron “match”.

En los últimos años, las aplicaciones de citas han tomado un lugar importante entre la sociedad, sobretodo ante una pandemia que no nos permitía estar en contacto físico con nuestros seres queridos y mucho menos tener la posibilidad de conocer gente nueva.

Las relaciones que han surgido a través de un “match” son una realidad, y un ejemplo de ello son Alejandra Carolina y Emilio Andrés, quienes se conocieron en Bumble durante 2020 en medio de la pandemia e inmediatamente hicieron “click” el primer día que se vieron en persona.

Ellos mismos nos platicaron su historia, cómo es que se encontraron en el mundo de las aplicaciones de citas e incluso nos compartieron sus planes en el presente y también en el futuro.

Alejandra señaló: “Yo no tenía expectativas. (La aplicación) Te da la opción de poner si buscas una relación o quieres algo en particular como sin tanto compromiso, yo no puse nada. Lo deje como ‘a ver qué pasa’”.

En el momento que decidió comenzar a usar Bumble, comentó: “Había terminado una relación meses antes, estaba muy abierta pero tampoco tenía una expectativa de ‘quiero una relación’”.

Por su parte, Emilio compartió: “Yo tampoco, yo acaba de regresar a México, me desconecté socialmente y estuvo súper difícil volver a conectarme con las personas”.

“Yo había usado la aplicación en mis viajes, ya sabía cómo funcionaba y un amigo mío que trabaja en ella, me dijo que iban a dar la versión Premium, y al final del día no me sirvió pues el código era el que obtuve en California (cuando abrió la aplicación por primera vez). Empecé a usar la aplicación, vi una sonrisa súper bonita y dije ‘va’”, añadió.

¿Qué los animo a dar “match”?

Sobre qué fue lo que le gustó de Emilio, Alejandra mencionó: “A mí me llamó la atención de su perfil es que tenía fotos cero comunes, muy exóticas, muchas de viajes pero en poses chistosas, brincando como raro. Se veía diferente en cada foto, me llamó mucho la atención por eso”.

Así mismo, agregó: “Nos vimos en un café y comenzó a surgir la química porque primero solo era comunicación por la aplicación como tres o cuatro meses, nos tardábamos mucho en contestar. Un día intercambiamos Instagram, donde yo estaba más conectada y él también. Después de ver sus fotos, me invitó a salir y después todo fue más rápido, ya teníamos nuestros WhatsApp, empezamos a hablarnos casi todos los días”.

Antes de conocerse, ¿cómo fue su experiencia con las aplicaciones de citas?

Emilio señaló: “Yo descargué Bumble en 2015 en un viaje que hice en Estados Unidos, y realmente yo no tuve otra experiencia, Caro fue la primera”.

Por su parte, Alejandra mencionó: “Yo estaba sin expectativas, yo quería salir, estaba bien aburrida en pandemia, ese día (cuando conoció en persona a Emilio) fui a desayunar con uno, fui a comer con otro y a cenar con otro. A él lo vi en la tarde”.

Añadió: “Me acuerdo que sí me gustaba estar conociendo gente, ya en persona decía ‘lo descarto totalmente’ como que ya en persona platicando ya no había como click o una química. Con Emilio pasó”.

Así como compartió: “Ese día (de la cita) dije que los otros no me gustaron pero Emilio sí y ya fue como más seguro, ya casi ni usaba la aplicación, ya todo el tiempo hablaba con él por mensaje o por WhatsApp”.

Después de la primera cita, pasaron tres meses para que formalizaran la relación, luego dieron el siguiente paso de mudarse juntos, ahora llevan un año y medio juntos con muchos planes a futuro, haciendo un gran equipo, completándose tanto personal como profesionalmente.

¿Qué aconsejarían a todos aquellos que usan aplicaciones de citas?

Emilio argumentó que dar el Instagram a la persona con la que hiciste “match” da más confianza y seguridad, así como mencionó que verse en un lugar público siempre es opción al momento de conocerse en persona.

Por su parte, Alejandra señaló que algo importante es “siempre tener el control” en cuanto a la manera de llegar a la cita, así como aconsejó entrar sin expectativas: “Pasaron cosas que no me esperaba. Que sean muy abiertos a lo que pueda pasar sin tener expectativas para que luego te frustres”.

Emilio agregó: “No enfocarte en que vas a encontrar una pareja, ‘ánimate, está padre no nada más para la cuestión de pareja sino también yo usaba mucho la función de business para hacer relaciones laborales con otras personas, ese fue el gancho que me dejó usando Bumble”.

Así como añadió: “Qué no les de miedo en el caso de conocer alguien nuevo pero siempre teniendo las precauciones debidas por la situación en la que vivimos”.

¿Cuáles son los aprendizajes que les ha dejado su relación?

Sobre el tiempo en la relación y los aprendizajes que le ha dejado, Alejandra mencionó: “Nunca creí que iba a vivir con mi novio como a los tres meses de ser novios, nunca creí que fuera a ser tan rápido, no me imaginaba que pudiera encontrar a alguien que tuviera las mismas metas, que pensara igual que yo”.

Agregó: “Que podemos compartir un espacio y conocernos más, porque tengo la comparación con mis otras relaciones de que eso no sucedía y decía ‘quién sabe, a lo mejor no existe ese hombre que también quiera el compromiso’, eso me llamó mucho la atención en Emilio porque fue muy rápido, él también lo sintió, fue muy rápido y natural todo lo que fue dándose”.

Por su parte, Emilio compartió: “Yo siempre fui una persona que no estaba buscando ninguna relación en mi vida, siempre la aventura era lo que me llamaba y el hecho de aprender a dejar de ser una persona y hacer una pareja, ha sido uno de los mayores aprendizajes porque ya no soy solo, las responsabilidades. Antes me iba y podía decir ‘ya no quiero estar en la ciudad me iba’, a los únicos que les preocupaba era a mis papás pero pues se acostumbraron a eso”.

Y añadió: “Siempre estuve solo en mi propio mundo, conociendo, haciendo fiestas, viajando, trabajando, nunca tuve una pareja estable, y ese aprendizaje de dejar de pensar que soy yo solo, además de que me anime a todo el tiempo pensar en que no soy yo, que somos dos y que somos una pareja y que realmente estamos decididos a formar una familia, eso es de los aprendizajes más chidos”.

Alejandra y Emilio son el ejemplo perfecto de que el amor se encuentra donde menos lo esperas, quizá éste se encuentre en una aplicación de citas a solo un “match” de distancia.

