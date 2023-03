Qué es un headhunter

Las empresas de reclutamiento en México han evolucionado, te decimos cómo.

Un headhunter o cazatalentos es una persona que tiene como ocupación el buscar y encontrar personas con ventajas en algún oficio o actividad, con el fin de reclutarlo profesionalmente, pero no solo eso. La tecnología ha evolucionado a tal grado que no necesitamos esperar al futuro, la inteligencia artificial (IA) ya es capaz de seleccionar por ti a ese alto mando que has estado buscando.

Headhunting

De manera general podríamos decir que el headhunting es el método para seleccionar personal que hace el headhunter, quien es el responsable de identificar el perfil profesional que una empresa requiere o solicita con ciertas características.

Se trata de un tema de reclutamiento operativo, pues el headhunter o cazatalentos, como lo dice su nombre, tiene la misión de reclutar a esa persona que será la ideal para integrarse a tu equipo de trabajo.

Una misión sin duda importante, si tomamos en cuenta que la rotación de talento deriva en pérdidas económicas.

Empresas de reclutamiento en México

El tema de reclutamiento operativo también cuenta con especialidades, por ejemplo, existe el headhunting que se enfoca en la especialización para identificar altos mandos, es decir, el trabajo del headhunter consiste en buscar y identificar puestos altos que cubran posiciones muy específicas.

¿Pero es eso posible? Sí, lo es. Por ejemplo, dentro de las empresas de reclutamiento en México existe una que se llama Mia Meraki, que utiliza herramientas científicas conductuales y tecnología IA para medir la compatibilidad del candidato con la posición, tomando en cuenta la cultura de la empresa y el estilo de liderazgo.

Esto quiere decir que logra una efectividad de más del 87% en los procesos de contratación con sus clientes. Un hecho que demuestra que la inteligencia artificial sí agrega valor a los procesos humanos y saca el mayor provecho de datos profundos que analiza con mayor precisión.

Actualmente, Mia Meraki, con sede en México, es una de las 5 principales firmas de Head Hunters en México. Así que si estás buscando cubrir una vacante, para un puesto alto que aporte valor a tu empresa, podrías considerarla.

Podría interesarte