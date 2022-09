Situationship, el extraño limbo en el que no son novios, pero tampoco amigos

Existe un nuevo término que están adoptando algunos millennials, así como la Generación Z, para nombrar los vínculos que tienen a la hora de relacionarse afectivamente.

Cuando empiezas a salir con alguien y todo parece avanzar bastante bien, sientes que quizá encontraste por fin a una persona con la podrías empezar a construir algo. Ya que las salidas se vuelven constantes, el sexo es bueno, y tienen citas que implican actividades que a ambos les gustan.

Incluso empiezas a invitarlo a las fiestas con tus amigos y a incluirlo en los planes que tienes a futuro. Los problemas aparecen, cuando tú sientes que ya están establecidos como pareja, pero por dentro no te atreves a preguntar el típico: ¿Qué somos?

Las semanas, incluso los meses avanzan y cuando tocas el tema de definir la relación y saber si son monógamos o exclusivos, la persona en cuestión te sale con frases clásicas como: “No necesitamos ponerle etiquetas a las cosas”, “no sé qué estoy buscando ahora”, “sí te quiero y me gustas pero deberíamos ir más lento”, etc.

Es aquí cuando se encienden las alarmas dentro de ti y comienza la ansiedad, las dudas, así como la esperanza de que algún día esa persona que tanto te gusta, se convenza de que eres el o la elegida para formalizar.

Si te encuentras en esta situación que antes se le conocía como “amigos con beneficios”, ahora tiene un término que la generación Z bautizó como Situationship.

¿Qué significa estar en una Situationship?

De acuerdo con expertos en psicología y relaciones personales, esto significa que tienes una relación con otra persona, en la cual se involucran sentimientos, tiempo, así como relaciones sexuales, pero no tiene ninguna etiqueta, es decir no tienen el compromiso de que son novios, pero evidentemente tampoco son solo amigos.

Señales de que estás en una Situationship

-Los planes de última hora son una constante, ya que al no existir algo establecido entre ambos, no llevan una secuencia de las salidas, ni se sienten con el compromiso de hacerlo.

-No hay una constante en cuanto al tiempo que se ven o las veces que hablan a la semana. Es decir, pueden hablar cada dos semanas o verse cada 15 días y no existe ningún problema con eso.

-No existen planes a futuro y te sientes estancado o estancada en la relación, ya que al ser únicamente una situación, esto no avanza para formar algo serio, incluso no existe ningún indicio de que la otra persona quiera hacerlo.

-La otra persona ya te planteó que no quiere nada serio, pero aún así quiere seguir relacionándose contigo, además manda señales de que no busca un noviazgo.

¿Cómo salir de una Situationship?

La realidad es que aunque para muchas personas esto puede parecer benéfico, siempre y cuando ambas partes estén buscando lo mismo, existen casos en los que uno de los involucrados sí está esperando que la interacción se convierta un día en algo serio y monógamo, mientras que el otro no tiene problemas con mantenerlo informal.

Los especialistas recomiendan poner un alto si lo que se quiere es tener un noviazgo y plantearle a la otra persona lo que deseas, esto sin esperar que el otro quiera lo mismo.

En dado caso de que te vuelvan a dar excusas y no te correspondan, lo ideal es avanzar y dejar a esa persona atrás, ya que alguien que se quiere comprometer no tendrá tantas dudas de si querer o no estar contigo.

