Somos almas gemelas y nos amamos, pero no estamos destinados a estar juntos

El destino nos llevó por otros caminos, pero sin duda eres mi alma gemela...

Nunca te lo dije, pero desde que te conocí me gustaste y con el paso de los años pensé que eras ese ‘crush’ imposible, de esos que se quedan en la ‘friend zone’ porque nunca pasa nada. De alguna manera sentía que yo también te atraía, pero mi mi miedo a perder tu amistad me llevó a jamás preguntarte directamente sobre tus sentimientos hacia mí. No sé, sabía que había algo en esa mirada, pero nunca me atreví a atravesar tu corazón más allá de nuestra relación de amigos.

Recuerdo tanto aquellas veces en las que llegabas a mi casa para pasar el fin de semana viendo nuestras series o películas favoritas mientras comíamos trufas y bebíamos champán como si fuera la cita romántica perfecta, pero sin besos en la boca. Sí abrazos, sí cariño y hasta dormíamos juntos, pero jamás rebasamos esa delgada línea aunque quisiéramos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Es difícil para mí pensar que el paso de los años cada vez me aleja más de ti y de la posibilidad de estar juntos, sin embargo, tengo la certeza que eres mi alma gemela y me quedo con eso, pues sé que no estamos destinados a estar juntos pese a que hay entre nosotros una energía intangible que dicta lo contrario.

Eso no lo digo solo yo, si no también nuestros amigos en común que han mencionado en muchas ocasiones que seríamos la pareja perfecta porque nos llevamos bien, nos reímos de todo, tenemos la misma visión de vida e incluso los mismos valores que demuestran una conexión pura que podría funcionar a largo plazo si fuéramos novios. Y es curioso, porque aunque ambos hayamos ido por caminos diferentes y tengamos a nuestras respectivas parejas, cada vez que nos reencontramos es como si el tiempo no pasara y como si nada de lo que existe a nuestro alrededor importara. Eso es triste y de alguna manera al mismo tiempo me genera una gran sonrisa, porque solo yo sé (y sé que tú también) lo que hay aquí.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lo que más lamento de toda esta historia es que cuando tuvimos la oportunidad de confesar nuestros sentimientos no lo hicimos porque reíamos que el camino no iba por ahí. Por eso a veces me pregunto qué hubiera pasado si nos besábamos o nos decíamos lo mucho que nos gustábamos. Porque sí, años después me enteré que tú tenías un crush conmigo y tú te enteraste que yo tenía un crush contigo. Es increíble pensar que nunca dimos un paso, pero tampoco lo lamento, ya que aún conservo esa amistad hermosa que pocas personas llegan a tener pese a la distancia.

Nunca olvidaré esas caricias acompañadas de ternura (y tensión), nunca olvidaré esos abrazos que deseaba que duraran horas, nunca olvidaré aquellas pláticas profundas de la vida y nunca olvidaré que siempre estarás para mí como ese gran amigo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte