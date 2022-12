¿Te arrepentiste del tatuaje de Kanye West? Este estudio los remueve gratis

‘The second chance’ es la iniciativa de un estudio de eliminación de tatuajes que está ofreciendo sus servicios de manera gratuita tras los comentarios de odio del polémico rapero Kanye West.

Dicen por ahí que es de sabios arrepentirse y si eres fan de Kanye West mucho más, pues toda la polémica que ha levando el rapero durante toda su carrera parece estar alcanzando la cima de lo ridículo y la pena ajena luego de que soltara comentarios antisemitas que están ocasionando la cancelación definitiva literalmente de todos, hasta de Adidas y Balenciaga.

Si en tu caso fuiste ese fiel seguidor que sin dudarlo se hizo un tatuaje de Kanye West, no te vamos a juzgar ni a culpar, sino te vamos a dar una gran noticia. Si ya no quieres tener la cara del músico en tu piel, un estudio de eliminación de tatuajes puede ayudarte a borrarlo porque todos merecemos una segunda oportunidad.

De eso se trata ‘The second chance’, la iniciativa de NAAMA en Londres, quienes en contra de todos los discursos de odio, están eliminando los tatuajes de West completamente gratis para que de una vez por todas les digas bye.

Hasta ahora ya han removido 3 tatuajes de la cara de Kanye West, esto como resultado a los comentarios antisemitas que ha dicho, mismos comentarios que llevaron a Adidas a romper relación con el. pic.twitter.com/k9dzqpyFNq — Meredith Gay 🛋✨ (@MerGarza) December 6, 2022

A través de sus redes sociales, el estudio publicó un video de uno de los tatuajes de Kanye West que ya removió, el cual estuvo acompañado de un mensaje invitando a todas las personas a hacerlo en caso de que la celebridad a la que admiraban ya no es lo que pensaban.

“Cuando tienes un tatuaje inspirado en alguien a quien admiras y termina en los titulares por las razones equivocadas... en NAAMA ofrecemos una experiencia de limpieza de tatuajes empoderadora, empática y de alta tecnología. Si quieres un cambio, estamos aquí para ayudarte”, escribió el estudio.

Pero no todo se limita a los famosos, pues la iniciativa también ofrece eliminar esos tatuajes que ya no quieres, sobre todo si éstos contienen un trasfondo dañino y doloroso como los que contienen símbolos de odio o hasta diseños que te recuerdan a tu ex.

Si eres candidato o candidata o sabes de alguien que puede necesitarlo, lo que debes hacer es escribir tus datos en su página web y esperar su respuesta para una cita.

Debes saber que este estudio está ubicado en: 109 Gran Portland StMarylebone, W1W 6QG, en Londres, Reino Unido.

