Virgo Season: pros y contras de salir con una mujer de este signo

Salir con una virgo es una de las mejores cosas que podría pasarte en la vida... ¿o no?

La temporada de Virgo está por comenzar, ya que los nacidos bajo este signo celebran su cumpleaños desde el 22 de agosto hasta el 22 de septiembre, y aunque sabemos que pueden parecer de las personas más difíciles de tratar, la realidad es que son analíticos, fieles y con un estricto sentido de la organización.

Bajo esta fachada de personas serias, que se enojan con facilidad y estrictas, se encuentran personalidades maravillosas que podrían convertirse en tu próximo crush o gran amor.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aunque sabemos que creer en los signos zodiacales es algo que no todos comparten, la realidad es que siempre nos interesa saber si somos compatibles con esa persona que tanto nos gusta.

Por esta razón vamos a arrancar la Virgo Season con las cualidades y las desventajas de salir con una mujer de este signo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cómo son las mujeres Virgo en el amor?

Este es uno de los signos del zodiaco más leales, por lo que si tienes una relación podrás estar seguro que casi bajo ninguna circunstancia te será infiel.

Sabemos que las mujeres Virgo dan una vibra de que todo el tiempo están enojadas, pero la realidad es que tienen muchas cualidades en el amor:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Detallista: Debido a esta característica de ser un poco obsesivas, las mujeres de este signo suelen ser muy detallistas, les gusta entregar regalos románticos a sus parejas. Eso sí, esperan lo mismo, por lo que si quieres ganártela, los detalles son fundamentales para que funcione.

A la moda: Les gusta verse siempre impecables y lucir bien, por lo que son uno de los signos con mejor estilo al vestir.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Apasionadas: Aunque parece que no les gusta el contacto físico, la realidad es que las mujeres virgo son bastante apasionadas y cariñosas cuando ya se sienten en confianza con su pareja, incluso en el sexo, te sorprenderán lo apasionadas que pueden ser, eso sí, debido a que siempre quieren controlar todo, su lado perfeccionista saldrá en cualquier momento, incluso en los más mínimos detalles.

Cómplices. Son amigas excelentes, que sin importar lo que suceda siempre estarán leales con las personas que quieren, es por eso que dentro de a relación también se comportarán como tu cómplice y te apoyarán en todo lo que esté dentro de su alcance.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Desventajas de salir con una mujer Virgo

Les cuesta mucho trabajo confiar: Debido a su carácter obsesivo y calculador, las mujeres de este signo son difíciles de conquistar, ya que tienden a desconfiar en extremo, por lo que necesitan alguien que les demuestre con hechos, no con palabras, que sus sentimientos son sinceros y que jamás las traicionarán.

No perdonan fácilmente: Aunque no son rencorosas, la realidad es que no soportan ni el más mínimo error en sus parejas, esto porque ellas siempre intentan dar lo mejor de sí, así que si en algún momento llegan a descubrir que les mentiste, será complicado que puedan perdonarte.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No dejan fluir las cosas: En la naturaleza de Virgo no se encuentra este sentimiento natural de ver qué pasa, a ellas les gusta todo ordenado y en control, por lo que no esperes que tus planes espontáneos le agraden del todo, y mucho menos que ella vaya a proponer algo de improvisto.

Sobrepiensan todo: Tienden a ser obsesivas, por lo que cualquier detalle que las inquiete puede ser un motivo para empezar a pensar y obsesionarse con esa idea.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Signos compatibles con Virgo en el amor

Los signos de tierra como Capricornio y Tauro hacen un buen match, además la seguridad de Escorpio es un buen complemento para las mujeres Virgo.

Famosas que son Virgo

-Cameron Diaz

-Beyonce

-Salma Hayek

-Pink





Thalía

-Sydney Sweeney

-Zendaya

















Podría interesarte