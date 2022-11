Cartas de amor y desamor más polémicas de los famosos

Artistas, poetas y celebridades han escrito algunas de las cartas más memorables de la historia.

Antes de la era en la que dominaban las redes sociales y mandar Whatsapps, DM en Instagram o una videollamada, no existían, las personas solían mandarse cartas para comunicarse cuando pasaban largos periodos de tiempo separados de sus seres queridos, así como para expresar el amor que sentían y dejarlo plasmado en papel.

Como era de esperarse, esta práctica no era tan “segura” como se supone que son ahora los intercambios de mensajes con tecnología, ya que por alguna razón las cartas podían perderse en el camino o llegar a manos de las personas incorrectas.

Los famosos no estaban exentos de esta situación y como las personas normales, debían recurrir a escribir para mandar por correspondencia los mensajes a sus seres queridos, algunos que con el paso de los años fueron revelados y pasaron a la historia por su polémico contenido.

Cartas Elena Garro y Octavio Paz

Ambos escritores mexicanos tuvieron una relación que estuvo marcada por capítulos de inestabilidad que los condujeron a convertirse en uno de los matrimonios más turbulentos.

Octavio Paz la conoció en 1935, él tenía 21 años y ella 18. Se dice que desde que tuvo contacto con la Elena, quedó prendado, pero que a los pocos meses de comenzar a salir, los padres de ella no aprobaron el noviazgo, por lo que la mandaron al extranjero, y fue aquí cuando comenzó la correspondencia.

El autor lanzó una advertencia a Elena para que tomara una decisión, esto a tan solo tres meses de haber iniciado la relación.

“Si quieres casarte conmigo, no me olvides. Si no me amas dímelo también: tienes ese deber. El único que te exijo. Que contestes a todo lo que te pregunto aquí. Debes contestar todo esto; de otro modo haré una locura”, agregó el escritor en una de las cartas que fueron publicadas por el académico e investigador del Centro de Estudios Literarios de la Universidad Nacional Autónoma de México Guillermo Sheridan en 2021.

Poco tiempo después se casaron y tuvieron un matrimonio que duró 22 años en el que procrearon a su hija Helena. La relación estuvo llena de violencia, así como de infidelidades.

“Me casé porque Paz quiso, pero desde entonces nunca me dejó volver a la universidad . Me dediqué a ser periodista porque él ganaba muy poco dinero entonces y porque eso no opacaba a nadie, sino que producía dinero. Y me dediqué a callar porque había que callar”, escribió Elena en sus diarios.

La carta de Nick Cave a Pj Harvey

En la década de 1990 ambos salieron durante un corto periodo de tiempo y colaboraron con la canción Henry Lee, la cual está incluida en el álbum clásico Murder Ballads.

A pesar de que eran una de las parejas más prometedoras de la música, Harvey decidió terminar la relación, debido a las adicciones de Cave.

Nick escribió una romántica carta a Pj, quien en realidad se llama Polly Jean, esto antes de la dolorosa ruptura, que Nick ha asegurado en varias ocasiones que sucedió debido a varios factores como su problema por no entender la monogamia, la adicción a las drogas, así como la lucha de egos.

“Polly Jean, te amo. Me encanta la textura de tu piel, el sabor de tu saliva, la suavidad de tus oídos. Amo cada centímetro y cada parte de todo tu cuerpo. Desde los dedos de tus pies y los arcos bellamente curvos de tus pies, hasta el tono y la calidez excepcionales de tu cabello oscuro. Te necesito en mi vida, espero que tú también me necesites”, le escribió el compositor australiano a su entonces pareja.

Salvador Dalí a su esposa Gala

El pintor surrealista originario de España, conoció a Gala, una mujer rusa que se movía por sus mismos círculos sociales, desde ese momento quedó prendada de ella, y tuvieron una relación que duró más de 50 años, la cual estuvo llena de escándalos como orgías, preferencias sexuales extrañas, así como infidelidades.

Antes de que gritaran su amor, el noviazgo fue criticado ya que ella era 10 años mayor que él, además estaba casada con el pintor Paul Eduard, el cual era amigo de Dalí.

“Si supieras cuánto deseo verte, cuánto me gustaría tenerte conmigo. Sé muy bien que no puedo retenerte, que la abominación de la vida en común no es para nosotros, pero siento como si hiciera años que no te tengo. Y he perdido el gusto por la vida, por los paseos, el Sol, las mujeres. Solo he conservado el sabor amargo y terrible del amor. Si pudiera estrecharte entre mis brazos, volvería a ser el que he sido para ti en algunos momentos. Te adoro, solo tú existes desde toda la eternidad. Mi pequeña Gala, hermosa, querida mía, maia dorogaia, mi pequeña, mi amor, me muero de estar sin ti”, le escribió.

