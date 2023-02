“Estoy ahí es porque ahí merezco estar”: la épica respuesta de Michelle Rodríguez a ataques gordofóbicos

Michelle Rodríguez respondió a las críticas de gordofobia y aplaudimos cada una de sus palabras.

Michelle Rodríguez respondió a las críticas de gordofobia luego de que fuera portada en una famosa revista de moda, sin duda, un sueño realidad. La actriz se ganó ese lugar porque es una mujer única y talentosa, sin embargo, no todos soportaron el éxito debido a que la imagen está alejada de la hegemonía corporal que estamos acostumbrados a ver en los medios. Sin notar, sin ni siquiera pensar, en la diversidad de los cuerpos y el valor del amor propio como temas centrales.

Por desgracia, no todo el mundo lo vio como un avance en la inclusión, al contrario, criticaron que Michelle no es el tipo de cuerpo que debería estar en una portada porque, según ellos, “romantizan la obesidad”, disfrazando su gordofobia “preocupándose” por su salud, entre otras críticas. Por supuesto, sabemos que Michelle Rodríguez es una mujer segura y decidió romper el silencio ante aquellas opiniones, y si no es para aplaudirle, entonces no sabemos qué se merezca esta grandiosa mujer.

Michelle Rodríguez responde a críticas de gordofobia

A través de su canal de YouTube, la actriz mexicana nos mandó un mensaje de amor propio y, con mucho respeto, agradeció las muestras de apoyo, pero también habló de cómo la gordofobia existe y está pasando.

“La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país lo tenemos ni mínimamente platicado. En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto (señala la revista) no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco”, expresó.

Asimismo, Michelle expresó que todos los comentarios la llevaron a cuestionarse todo lo que está mal en el mundo, pues no deberían hacer menos su trabajo, carisma y mucho menos su talento. Porque, debemos entender, no cumplir con los estándares de belleza socialmente establecidos, no nos hace menos como persona.

“Así como me veo, hago un montón de cosas. El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí, es porque ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza, creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es éste y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y lo atesoro”, continuó.

Michelle Rodríguez agregó que, en lugar de preocuparse por su salud, lo único que quisieron hacer fue ridiculizarla, sin embargo, aseguró que posee una mente y un corazón los suficientemente fuertes para no permitir que nada negativo le afectara. Y claro que le aplaudimos de pie.

“Si les preocupa mi salud, les pido que se cuestionen dos veces antes de hacer un comentario agresivo, porque mi salud mental también es importante y hay gente que pierde la vida por comentarios como los que están haciendo. No está bien hablar de un cuerpo ajeno. Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza; lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños”, expresó Michelle Rodríguez.

Por último, la actriz pidió que los mensajes de odio llegaran a su fin y aconsejó a todas las personas que han sido víctimas de este tipo de acoso, que no crean en la opinión de nadie mas que en la propia.

“Todas las personas somos válidas por el simple hecho de existir y si estás leyendo estos comentarios y la estás pasando mal, escríbeme, porque no es así. Somos dignos de ser representados y ser amados”, finalizó.

Michelle Rodríguez es el amor propio en vida y la admiramos por ello, por su talento y la manera en cómo rompe estereotipos. Celebramos sus éxitos y, entre estos, su portada en una revista de moda… y, ni modo, que el resto del mundo soporte.

