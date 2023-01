Tendencias de moda 2023 que sí te van a gustar

Enlistamos las mejores tendencias de moda 2023 para mujer: qué llega y qué se va este año.

Para quienes se consideran entusiastas de la moda, el inicio de año significa un mundo de posibilidades y nuevas oportunidades para inventarse y lucirse. Las tendencias de moda 2023 vaya que lo permitirán.

Es como si todo lo que no nos pusimos en casi dos años por la pandemia, este año lo vamos a usar todo junto, en todos los colores y al mismo tiempo.

Y como ya es costumbre desde hace un tiempo, las tendencias de moda 2023 se adaptan a distintos estilos, es decir, si te gusta lo cómodo, lo sensual, lo casual, lo glamoroso, lo colorido, lo darks: seguro hay algo para ti.

Moda que se va en 2023

Ojo, esto no significa que esté mal que lo uses o que ya no debas usarlo. Viste como quieras. Estas prendas están experimentando un ocaso o se están convirtiendo en un básico.

Tendencias de moda 2023

Ya hablamos de lo que se va o se ha convertido en básico. Hablemos de lo que llega y querrás experimentar.

Enlistamos 10 tendencias 2023 imperdibles.

1. Brillo de día

Lentejuelas, glitter, cristales: todo lo que brille lo vas a querer usar, no importa si es de día o de noche.

Bolsas de fiesta

Y hablando de prendas y estilos que generalmente se ven de noche y en fiestas, hablemos de las bolsas de coctel que en 2023 irán bien para cualquier ocasión.

2. Boudoir / Dominatrix

Probablemente la tendencia más sensual de 2023. El negro, los encajes y las transparencias predominan en este estilo. Se traducirá en prendas tipo lencería, medias, teddys y corpiños transparentes.

3. Maximalismo

Mucho, de todo, grande, colorido y en abundancia. Mezclar estampados, colores vibrantes como el azul cobalto y el verde neón, las plumas, los olanes. Todo lo que te imagines pero que armonice.

4. Acentos Y2K

La moda dosmilera, las tendencias Y2k, no se irán pronto. En particular hay algunas que estarán más fuertes este año:

Vestidos sobre pantalones

Vestidos lenceros y blusas de tirantes

Textiles plisados y arrugas permantentes

Uggs

Pantalones a la cader

5. Barbie Core

Si crees que lo usaría la muñeca Barbie, entonces póntelo. Ésta es una continuación de la tendencia que comenzamos a ver en 2022. Todo en rosa y si es rosa mexicano, mejor.

6. Ballet Core

Probablemente en sustitución del cottagecore y debido a tendencias como la Y2K (y sus flats) llega a 2023 la estética ballet core. Mucho tul, mucho rosa, mucho ballet: todas como recién salidas del estudio de danza. Cursi AF, si me lo preguntan.

7. Soldier

La tendencia fuerte en realidad son las bolsas o bolsillo. Bolsas en pantalones cargo, en sobrecamisas, en camisas, en bolsas, en todos lados y de ahí el aire militar.

8. Denim on denim

Y si es oversize, mucho mejor.

9. Metalizado

Similar a lo que veremos con el brillo, las prendas metalizadas irán bien lo mismo de día que de noche. Se dice que vienen a elevar o sustituir las prendas de piel o vinipiel que llevamos los últimos dos años.

10. Athleisure

Deportivo y cómodo pero cool. Este es el momento de los joggers, los New Balance o los Samba, los lentes deportivos. Hacia acá está evolucionando el streetwear.

¿Cuál es tu tendencia favorita? Este año es de mis favoritos en este rubro.

