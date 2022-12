La teoría por la que Belanova desapareció de los escenarios e involucra a La India María

Denisse ya había entrado a un ambiente tóxico y ya no quería ser parte de éste.

Luego de no saber las razones exactas, surgió una teoría que explica por qué Belanova se separó, y es que nadie sabe con exactitud por qué la agrupación abandonó su carrera musical en conjunto y desaparecieran de los escenarios. Y es que su separación fue uno de los más doloroso del pop mexicano y ahora se han hecho tenencia luego de que sus fans aclamaran un reencuentro, tal como lo está haciendo RBD… porque arriba la esperanza, abuelita.

Belanova es originaria de Guadalajara, Jalisco, y estuvo conformada por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Areola, era un grupo de electro pop y alcanzaron una enorme popularidad en la década de los 2000. Sin embargo, los integrantes tomaron la decisión de darse una pausa creativa en 2018, luego de lanzar su último álbum de estudio Viaje al centro del corazón.

Teoría sobre por qué Belanova se separó

La teoría que ha sido más compartida por los fans, es que Denisse Guerrero, la vocalista, no soportó los rumores y ataques sobre que Raúl Velasco y María Elena Velasco, mejor conocida como La India María, serían sus padres, sin embargo, estos rumores son falsos y la cantante se dio el tiempo de aclararlo en varias ocasiones.

Claro, las declaraciones de la famosa no fueron de mucha ayuda, pues seguía siendo sumamente atacada en Internet, hasta que terminó por cansarse. De acuerdo con la teoría, Denisse ya había entrado a un ambiente tóxico y ya no quería ser parte de éste, por lo que se refugió en su familia de Sinaloa (estado del que ella es originaria) para alejarse de todo lo que la estaba molestando.

En algún momento, Edgar Huerta confirmó que, era verdad, Denisse se había ido a casa de sus padres en Sinaloa, sin embargo, nunca especificó la razones de su partida y mucho menos si sus padres eran los famosos que el público creía.

La versión oficial

El estreno de Viaje al centro del corazón incluyó muy poca promoción, se realizaron algunas entrevistas y conferencias de prensa, pero nunca presentaciones en vivo, gracias a este detalle, los fanáticos de Belanova sospecharon que algo malo pasaba en el grupo. Y así fue. Poco tiempo después Edgar Huerta informó a través de sus redes sociales que, era cierto, la banda tendría una pausa temporal… muy temporal.

Lo cierto es que durante la primera década de los 2000, Belanova obtuvo un éxito inigualable, fue de 2010 a 2018 que su carrera descendió hasta que estrenaron una versión en vivo de sus éxitos. La agrupación mexicana fue especialmente reconocida y en sus 15 años de trayectoria lanzaron seis álbumes, fue galardonada con Latin Grammy a Mejor álbum pop, y tres MTV Video Music Awards Latinoamérica como Mejor artista revelación, Mejor artista norte y Video del año por ‘One, two, three, go!’.

Hasta ahora no hemos tenido ni una noticia de Belanova y no sabemos si ese reencuentro sería posible, aunque, no negamos que lo esperamos con muchas ansias y deseamos que sea una realidad.

