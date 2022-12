La historia de cómo Belanova eligió el nombre de ‘Rosa pastel’ el mismo día que la tocó por primera vez en vivo

La agrupación tuvo grandes éxitos a lo largo de su carrera y una de las canciones que más sobresalieron fue ‘Rosa pastel’.

‘Rosa Pastel’ de Belanova no tenía nombre la primera vez que la tocaron en vivo, antes de marcar una generación entera en los 2000. Y es que la agrupación originaria de Guadalajara, Jalisco, ha estado en tendencia en redes sociales ya que su regreso es uno de los más esperados en la música; la esperanza resucitó luego de que RBD anunciara su reencuentro, por ello, los usuarios creemos que imposibles ya no hay. Y puede ser.

Belanova estuvo conformada por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Areola, y eran un grupo de electro pop originario de Guadalajara, Jalisco. En la década de los 2000, se hicieron sumamente populares, incluso, algunos expertos en música aseguraban que Belanova era una gran apuesta en la música mexicana.

La agrupación tuvo grandes éxitos a lo largo de su carrera y una de las canciones que más sobresalieron fue ‘Rosa pastel’, sin duda, una de las favoritas, que pertenece al álbum Dulce Beat lanzado en 2006. Esta rola lideró tops de canciones más escuchadas y su popularidad fue inigualable.

‘Rosa Pastel’ de Belanova no tenía nombre

A través de redes sociales, un usuario compartió la primera vez que Belanova tocó en vivo ‘Rosa pastel’, literal, la primera vez, pues, de hecho, la canción ni siquiera tenía nombre.

“Vamos a cantar una canción que es nueva. No tiene nombre, no sé cómo le voy a poner. A ver si les gusta, es una canción nuevecita, así, sacada del paquete”, dijo Denisse segundos antes de cantar el tema que, seguro, no imaginaba que sería uno de sus más grandes éxitos.

Probablemente Belanova no midió todo lo que ‘Rosa pastel’ podría traerles, pues fue gracias a este tema que consiguieron una popularidad única en aquel entonces. Usuarios aseguran que el mundo no estaba listo para Belanova y que no los merecíamos, por ello, esperan que regrese en estos tiempos para un reencuentro y transportarnos a esa época.

Actualmente, muchos también consideran que Belanova son un ícono del pop y que dejaron una huella especial en el género, de hecho, muchos fanáticos exigieron que la agrupación fuera integrado en el 2000s Pop Tour.

MOMENTO HISTORICO 🇲🇽 Belanova cantando por primera vez "Rosa pastel" La canción aún no tenía nombre, y tenía tonos distintos. El grupo la toca para un público algo difícil en un principio, sin imaginar que esa canción sería todo un éxito un año después al lanzarla en 2005 en su álbum "Dulce beat" aunque la primera canción que los lanzó a la fama internacional fue el primer sencillo "Me pregunto" es rosa pastel quien a lo largo de los años ha seguido perdurando su popularidad.

Por qué se separó Belanova

Belanova lanzó su último álbum de estudio, Viaje al centro del corazón, en 2018, sin embargo, de éste sólo hubo promoción en conferencias y entrevistas, no con presentaciones en vivo. Los fanáticos comenzaron a sospechar que algo pasaba en la banda… hasta que Edgar Huerta informó en sus redes sociales que, efectivamente, se trataba de una pausa temporal.

En un principio comentaron que se reunirían con un nuevo álbum para celebrar los 20 años de Belanova, sin embargo, eso no sucedió.

Entre 2003 y 2018, Belanova lanzó seis álbumes de estudio, fue galardonada con Latin Grammy a Mejor álbum pop, y tres MTV Video Music Awards Latinoamérica como Mejor artista revelación, Mejor artista norte y Video del año por ‘One, two, three, go!’.

Los años pasan y no tenemos noticias recientes de Belanova, ni siquiera ahora que han sido tendencia y aclamados por sus fans. Lo cierto es que la esperanza muere al último y esperamos que no pase mucho tiempo para presenciar un encuentro de Belanova.

