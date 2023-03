Justin Bieber nunca dejó de amar a Selena: la canción que le dedicó estando con Hailey

El tormentoso amor de Justin y Selena se quedó plasmado en muchas de sus canciones.

Muchas canciones cuentan la historia (tormentosa) de amor entre Justin Bieber y Selena Gómez, aun después de terminar luego de diez largos años; indirectas, dedicatorias, referencias y sentimientos fueron plasmados en letras compuestas de puño y letra de los músicos, pero la mayoría, simplemente, quedaba como una carta con el receptor en anonimato, aunque era demasiado obvio.

‘Ghost’ ha sido una de las canciones más polémicas de Justin luego de que se casara con Hailey Baldwin, pues a los fans no se les sale de la cabeza que tiene dedicatoria especial a Selena Gómez para decirle que no ha salido de su vida.

Las pruebas de que ‘Ghost’ de Justin Bieber sí es para Selena Gómez

Algunos creen que Jelena sigue existiendo, aunque la verdad no hay pruebas que lo confirmen, aunque lo que sí es una realidad es que su amor se quedó plasmado en muchas de sus canciones, incluso en algunas después de su rompimiento.

Justin Bieber lanzaba su sexto álbum de estudio ‘Justice’ en 2021 y uno de los temas incluidos provocó una gran polémica, pues los fans aseguraron que era un tema dedicado a Selena Gómez. Se trata de ‘Ghost’ y habla de una persona que se ha ido pero siempre extrañará.

Prueba 1

De acuerdo con algunas teorías, ‘Ghost’ podría ser la respuesta del tema ‘Ghost of you’ de Selena Gómez, tema que la cantante lanzó en 2010.

El músico habría tenido que esperar más de una década para responder a la letra, sobre todo luego de 2018 que fue cuando la expareja puso punto final a su relación y, además, Bieber se había comprometido con Hailey Baldwin.

“Si no puedo estar cerca de ti / Me conformaré con tu fantasma…”, responde la canción de Justin al verso: “Pero no creo que alguna vez logre romper / El fantasma de ti” de Selena.

Prueba 2

A través de TikTok, algunos usuarios se dieron la tarea de buscar pruebas para demostrar que ‘Ghost’ sí fue un tema dedicado a Selena y a los fans nunca hay que subestimarlos, a ellos no se les va ninguna.

De acuerdo con algunas teorías, durante el videoclip hay una escena donde corre un auto sobre la carretera. Puede parecer una escena cualquiera, pero si pones atención en la matrícula te darás cuenta de que ahí esconde todo el mensaje.

La verdadera imagen fue modificada, pero en el video detrás de escena podemos ver que, en realidad, la placa dice: 3WSG69-1; SG que podría hacer referencia a las iniciales de la cantante, y 69 a los números de los jersey que usaban en los partidos de Hockey.

Justin Bieber trató de disfrazar la dedicatoria, asegurando que el tema estaba dedicado a una persona importante que había fallecido, pero la referencia en el auto indica otra cosa.

Recordemos que cuando Justin Bieber lanzó ‘Ghost’ ya estaba casado con Hailey, por lo que no le era posible confirmar si el tema era para Selena Gómez, aunque en varias entrevistas intentaron presionarlo para que lo mencionara.

“Se trata de perder a alguien que amas. Y sé que mucha gente lo ha hecho; sé que este ha sido un año realmente desafiante en el que también hemos perdido a seres queridos y relaciones. El gancho dice: ‘Si no puedo acercarme a ti, me conformaré con tu fantasma. Eso funciona para esta situación de cuarentena ... no nos estamos relacionando y conectando de la misma manera”, mencionó el músico en una entrevista para Vogue.

Parece que Selena y Justin permanecerán en la vida del otro, lo quieran o no.

