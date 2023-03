Madonna comienza historia de amor con novio 35 años menor que ella

Madonna está más que segura de que para el amor no hay edad.

A Madonna no le importa el qué dirán y ella vive su vida como mejor la haga sentir, libre, justo como lo ha demostrado a lo largo de su carrera; por supuesto no ha estado exenta de polémica y críticas, pero eso no ha sido impedimento para continuar, incluso, para poner a uno que otro en su lugar.

Uno de los ámbitos más criticados de Madonna es el amoroso, pues la mayoría de las relaciones de la cantante han sido con hombres mucho menores que ella. Pero esto parece no importarle. Nada le ha prohibido ni limitado a vivir el amor y los sentimientos que se viven dentro de él

Madonna tiene nuevo novio menor que ella

Madonna puso punto final a su relación amorosa con el modelo Andrew Darnell de 23 años de edad, para darse una oportunidad con el deportista Josh Popper.

La cantante de 64 años fue vista abrazando al boxeador de 29 años, quien también es entrenador personal de uno de los seis hijos de la estrella, dentro del gimnasio al que asisten en Bredwinners en Manhattan, por lo que es más cercano a su familia de lo que parece.

Josh compartió algunas fotografías donde posó junto a la reina del pop; en la primera imagen podemos ver al deportista abrazando a Madonna, rodeado de sus colegas; mientras que en la segunda vemos sólo a la pareja, con la artista agarrando el brazo de quien sería su nuevo novio.

“Quiero agradecer a mis entrenadores, mi equipo y mi familia Bredwinners por empujarme a dar lo mejor de mí dentro y fuera del ring. Tengo buenas personas a mi lado”, escribió el boxeador en su publicación a través de su cuenta de Instagram.

Hasta ahora ni Madonna ni Popper han hablado públicamente sobre su romance, sólo han compartido algunas fotos juntos en el gimnasio a través de redes sociales y en una ocasión Daily Mail se acercó al boxeador para cuestionarlo sobre su relación con la cantante y él se negó a aclarar los rumores.

Quién es Josh Popper

Josh Popper creció en Egg Harbor Township, un municipio del condado de Atlantic en Nueva Jersey; durante muchos años se dedicó a vender seguros de vida, hasta que decidió emprender su propio negocio y abrir su gimnasio Bredwinners.

Josh estuvo involucrado en el deporte desde temprana edad y jugó fútbol americano durante varios años, sin embargo, luego de que intentara varias veces entrar a dos equipos de la NFL y no conseguirlo, prefirió abandonar dicho deporte.

Actualmente ha mantenido una vida reservada, pero esto puede cambiar en caso de que sí sostenga un romance con la Reina del pop.

