Ya tenemos las primeras imágenes de Marisa Abela como Amy Winehouse y luce hermosa

Marisa Abela como Amy Winehouse luce hermosa en ‘Back to black’, la nueva cinta biográfica de la cantante.

Marisa Abela como Amy Winehouse luce hermosa. Ya hay imágenes de ‘Back to black’, la película biográfica de Amy Winehouse, la icónica cantante que perdió la vida en julio de 2011 tras una intoxicación alcohólica. La cantante británica es considerada una de las mejores artistas de la industria musical y, pese a su corta edad, se encargó de dejar su música como el mayo de sus legados que la seguirá representando generación tras generación.

Por ser una historia en la música, próximamente Amy Winehouse tendrá su película autobiográfica, en la que relatarán no solo su exitosa carrera, también la depresión con la que vivía día a día, algunos de sus romances y los sentimientos con los que lidiaba y después dejaba plasmados en las letras de sus canciones.

La cinta está dirigida por Sam Taylor-Johnson, bajo el guion de Matt Greenhalgh, la historia estará basada en la época en la que la cantante vivía en Londres en la primera década de los 2000. Cabe mencionar que ‘Back to black’ es la única cinta hasta ahora que cuenta con el completo apoyo del padre de Amy, Mitch Winehouse, y adelantó que agregarán canciones oficiales de su repertorio.

Así luce Marisa Abela como Amy Winehouse

Desde que la idea empezó a desarrollarse, Mitch dijo que quería que la actriz que interpretara a su hija fuera relativamente desconocida, así que fue Marisa Abela quien consiguió el papel para cumplir con la petición solicitada, sin embargo, fue hasta ahora que, por fin, pudimos ver cómo luce en el papel de Amy Winehouse.

“Mi conexión con Amy comenzó cuando dejé la universidad y estaba pasando el rato en el distrito londinense de Camden, creativamente diverso. Conseguí un trabajo en el legendario KOKO CLUB, y todavía puedo respirar cada puesto del mercado, tienda vintage y calle. Unos años más tarde, Amy escribió sus canciones profundamente honestas mientras vivía en Camden. Al igual que conmigo, se convirtió en parte de su ADN”, expresó Sam Taylor-Johnson.

Johnson compartió que pretende centrarse en la extraordinaria genialidad, creatividad y honestidad de Amy, mismas cualidades que marcaron todo lo que hizo durante su carrera. Por ello, hará todo para viajar detrás del espejo para ver todo lo que la artista británica vio y sentir todo lo que ella sintió.

“La vi actuar por primera vez en un concurso de talentos en el club de jazz de Ronnie Scott en Soho e inmediatamente me di cuenta de que no era solo ‘talento’… era un genio. Como cineasta, no se puede pedir más. Me siento emocionado y honrado de tener la oportunidad de llevar al cine la hermosa, única y trágica historia de Amy acompañada de la parte más importante de su legado: su música. Soy plenamente consciente de la responsabilidad, con mi colaborador de escritura, Matt Greenhalgh, crearé una película que todos amaremos y apreciaremos para siempre. Al igual que hacemos con Amy”, agregó.

Marisa Abela cumple con un gran parecido físico a Amy Winehouse y, aunque la imagen no nos revela mucho, podemos ver a la actriz cantando, con el peinado representativo de la artista y, por supuesto, su lunar arriba de sus labios.

Hasta ahora no se han revelado detalles del estreno de ‘Back to black’ pero se espera que en el transcurso de 2023 tengamos un avance de la cinta biográfica de Amy Winehouse.

